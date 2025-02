Gaia Bennato, ecco chi è la figlia di Edoardo Bennato: oggi ha quasi vent’anni…

Forse non tutti sanno che il celebre cantautore Edoardo Bennato ha una figlia di nome Gaia, classe 2005, nata dal suo secondo matrimonio. Oggi quasi ventenne, la ragazza non sembra amare più di tanto le luci dei riflettori e si tiene alla larga – almeno per ora – dal mondo dello spettacolo. Non si conosce molti della sua vita privata, dei suoi hobby e dei suoi interessi, questo perché – proprio come l’amato papà – ha sempre preferito mantenere massimo riserbo sulla sua sfera personale.

Chi è Edoardo Bennato/ Da "rinnegato" a "sbandato": "mi dissero la tua voce è sgraziata, sgradevole"

Papà Edoardo, dal canto suo, non si è mai sbottonato più di tanto, ad eccezione di una bella intervista rilasciata ai microfoni di Radio Italia Live, dove ha parlato del suo legame con Gaia e delle tante passioni che sembrano unire padre e figlia. Dalle debolezze di gola (ama molto la pizza) al canto, Edoardo Bennato e sua figlia vibrano alla stessa frequenza.

Gaia Bennato, un legame speciale con papà Edoardo, orgoglioso di lei perché…

Con la nascita di Gaia, Edoardo Bennato è certo di aver acquisito più maturità e consapevolezza e non ci pensa due volte ad attribuire il “merito” a sua figlia. Da diversi anni a questa parte si sente molto “più responsabile”, ha confidato ai microfoni di Repubblica. Sbirciando vari articoli in rete, pare che sua figlia abbia studiato alla scuola americana e infatti oltre all’italiano conosce perfettamente l’inglese.

Altre curiosità riguardano lo sport e la creatività: Gaia Bennato sembra cavarsela davvero bene col nuoto sincronizzato e col il montaggio di clip. Il papà Edoardo, orgogliosissimo di lei, ha detto che Gaia fa “clip musicali da sola”. Insomma, indipendentemente dalla strada che prenderà in futuro, Gaia Bennato è ben indirizzata.