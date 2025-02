Gaia è tra le protagoniste del Festival di Sanremo 2025 con “Chiamo io chiami tu“, una canzone di cui sentiremo molto parlare nei prossimi mesi. La ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi torna in gara al Festival della Canzone Italiana di Sanremo dopo un’estate trascorsa ai vertici delle classifiche con “Sesso e samba”, super hit estiva nata grazie a Tony Effe. Rispetto alla prima partecipazione al Festival di Sanremo 2021 con “Cuore amaro”, questa volta Gaia punta sul sicuro con un brano che sin dalla prima nota si presenta come un tormentone radiofonico. In un’era musicale in cui contano più gli streaming virtuali che le vendite reali dei dischi, la cantante italo-brasiliana non rischia considerando anche l’importante di questa seconda possibilità al Festival.

Elettra Lamborghini entrata con gaffe a Sanremo 2025 e l'aneddoto su Morgan e Bugo/ "Quella sera io ero..."

“Chiamo io chiami tu” suona molto forte in un ritorneranno martellante che, volente o nolente, impareremo a cantare tutti! I primi risultati arrivano già dalle radio dove è uno dei brani più trasmessi a conferma di come questa volta la cantante non abbia sbagliato puntando sul “classico mainstream”.

Giulia Settembrini, chi è fidanzata Francesco Gabbani/ "Siamo un po' stupidi, ecco cosa facciamo..."

Gaia “Chiamo io chiami tu” a Sanremo 2025 è la nuova Tuta gold?

Anche i social apprezzano la nuova Gaia di “Chiamo io chiami tu” a Sanremo 2025 visto che in tantissimi hanno scritto commenti entusiasti sul brano. “Sei la hit stream chiamo io chiami tu” – gioca un utente su X citando il titolo della canzone, mentre un altro sottolinea – “in questo Sanremo hai fatto bingo, dagli errori si impara”. Non mancano però commenti negativi come quello lapidario di utente che sposta l’attenzione sulla performance live e sulla voce dell’interprete: “stavolta si concentra sul pre-sesso e samba. Chiamo io o chiami tu? In ogni caso, attacco subito se canti così”.

Iva Zanicchi chi è, 3 Sanremo vinti: “Come concorrente ho chiuso”/ “Claudio Villa diceva cose mostruose”

Critiche a parte, il ritornello di “Chiamo io chiami tu” di Gaia si preannuncia come la “Tuta gold” di questa edizione del Festival di Sanremo visto che ha tutte le carte in regola per funzionare nei prossimi mesi permettendo così alla giovane cantautrice di poter lanciare e promuovere il suo nuovo album di inediti.