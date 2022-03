Gaia, Chloe e Salvatore, figli Guendalina Tavassi/ Lei: “la serenità della mia vita”

Gaia, Chloe e Salvatore sono i figli Guendalina Tavassi: la prima è nata dall’ex compagno Remo Nicolini e gli altri due dall’ex marito Umberto D’Aponte. I rapporti con la primogenita Gaia sono stati altalenanti visto che le due hanno litigato via social. Tutto è iniziato con la figlia Gaia che ha accusato la madre di essere poco presente: “ti sei nascosta per anni nei panni di una bravissima madre. Per carità, madre bravissima con i tuoi due figli (Chloe e Salvatore, avuti da Umberto D’Aponte ndr.)! La verità viene a galla. La vita di una persona la vedete nella vita reale, non su Instagram. L’apparenza inganna”. La Tavassi in quel frangente si trovava in vacanza con l’allora marito Umberto D’Aponte e replicò alla figlia scrivendo: “gli invidiosi sono la categoria che preferisco…Mi fanno capire che possiedo qualcosa che loro non hanno”.

Le parole di Guendalina hanno fatto letteralmente infuriare la figlia che ha risposto: “come fai a dire che tua figlia è invidiosa, sei una vergogna e un brutto esempio! Invece di rifarti pensa ad essere una madre, cosa che non sei e sarai mai” pubblicando anche una chat in cui la Tavassi dava alla figlia della bugiarda e ladra. Non solo, Gaia è andata ben oltre rivelando che la madre l’avrebbe “ammazzata di botte”: “l’ultima volta che sono andata da lei, costretta da mio padre, con la speranza di poter ricucire il nostro rapporto, è finita così”. Alla fine le due hanno fatto pace con la Tavassi che ha parlato di una “adolescente manipolata da persone bramose di fama, desiderose di togliere serenità alla mia vita, forse nel tentativo di renderla simile alla loro”.

Guendalina Tavassi figli: dopo Gaia arrivano Chloe e Salvatore

Non solo Gaia nella vita di Guendalina Tavassi. L’ex concorrente del Grande Fratello, infatti, è diventata mamma di altri due bambini nati dall’amore con l’ex marito Umberto D’Aponte.

Si tratta di Chloe e Salvatore, nati rispettivamente nel 2013 e nel 2016. La fine del matrimonio con Umberto D’Aponte è stato molto traumatico per Guendalina e anche per i figli. “Sempre per cercare di sminuire questa cosa loro sono traumatizzati. Sasi è scioccato, ogni volta ha paura di uscire. Non sapete cosa sto passando. C’è un processo in corso, se ne sta occupando la giustizia. Non volevo che questa cosa arrivasse ai bambini, non chiedono dove si trovi il padre, gli ho detto che lavora lontano” – ha detto la Tavassi visto che il loro padre è finito in carcere.

