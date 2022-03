Gaia, Chloe e Salvatore: figli Guendalina Tavassi/ Quei dissapori con la primogenita

Gaia, Chloe e Salvatore sono i figli della celebre showgirl Guendalina Tavassi. Forse non tutti sanno che la primogenita, avuta dall’ex marito Remo Nicolini, ha vissuto – e probabilmente vive tuttora – rapporti piuttosto turbolenti con la mamma. Un rapporto decisamente diverso rispetto a quello disteso e amorevole che Guendalina ha instaurato con Chloe e Salvatore, nati dalla storia d’amore con l’altro ex, Umberto D’Aponte.

Per quanto concerne Gaia, sappiamo che è molto seguita sui social, dove condivide coi suoi fan momenti di vita quotidiana. Tempo fa il suo nome era salito alla ribalta per alcune accuse molto pesanti rivolte proprio a sua madre Guendalina, con cui evidentemente fatica a trovare un punto di equilibrio. “Pensare ad essere una buona madre piuttosto che rifarti“, aveva sbottato Gaia con un posto pubblicato sui suoi profili social, mentre Guendalina era in vacanza.

Guendalina Tavassi, il rapporto difficile con la figlia Gaia

Frecciate piuttosto velenose che non erano passate inosservate, naturalmente. Specialmente nel momento in cui Gaia aveva rincarato la dose nei confronti della Tavassi, muovendo accuse toste: “Ti sei nascosta per anni nei panni di una bravissima madre. Per carità, madre bravissima con i tuoi due figli (Chloe e Salvatore, avuti dall’ex marito Umberto D’Aponte ndr.)! La verità viene a galla. La vita di una persona la vedete nella vita reale, non su Instagram. L’apparenza inganna”.

La Tavassi aveva replicato a distanza, cercando di non badare troppo alle parole di Gaia, ridimensionando il suo affronto etichettandolo come un attacco di invida. Così un’altra stoccata era arrivata da Gaia a mamma Guendalina, chiudendo di fatto un triste botta e risposta diventato di dominio pubblico.

