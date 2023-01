Gaia, Chloe e Salvatore, figli Guendalina Tavassi/ Rapporto complicato con la figlia

Guendalina Tavassi: lo scontro con la figlia Gaia

Gaia, Chloe e Salvatore sono i figli Guendalina Tavassi nati due relazioni differenti. La primogenita Gaia, infatti, è nata dall’amore con l’ex compagno Remo Nicolini , mentre gli altri due sono nati dal matrimoni con l’ex marito Umberto D’Aponte. I rapporti madre-figli non sono mai facili; lo sa bene Gaia che sui social ha attaccato la madre accusandola di essere poco presente nella sua vita. “Ti sei nascosta per anni nei panni di una bravissima madre. Per carità, madre bravissima con i tuoi due figli. La verità viene a galla. La vita di una persona la vedete nella vita reale, non su Instagram. L’apparenza inganna” – ha detto Gaia rivolgendosi alla mamma che ha incassato il colpo replicando a tono sui social “gli invidiosi sono la categoria che preferisco…Mi fanno capire che possiedo qualcosa che loro non hanno”.

Un rapporto altalenante quello tra Guendalina e la figlia Gaia che ha scritto parole forti verso la mamma, la cui replica social è stata molto criticata.

Guendalina Tavassi e il rapporto con i figli

“Come fai a dire che tua figlia è invidiosa, sei una vergogna e un brutto esempio! Invece di rifarti pensa ad essere una madre, cosa che non sei e sarai mai” ha replicato Gaia, la figlia di Guendalina Tavassi, pubblicando la chat in cui la mamma le dava della bugiarda e ladra. Ma le rivelazioni di Gaia non sono finite qui, visto che ha confessato di essere stata anche “ammazzata di botte” dalla madre: “l’ultima volta che sono andata da lei, costretta da mio padre, con la speranza di poter ricucire il nostro rapporto, è finita così”.

Per fortuna oggi mamma e figlia hanno recuperato il rapporto lasciandosi alle spalle questo momento no; anzi la Tavassi facendo riferimento alle parole della figlia ha detto: “è un adolescente manipolata da persone bramose di fama, desiderose di togliere serenità alla mia vita, forse nel tentativo di renderla simile alla loro”. Successivamente Guendalina è diventata mamma di Chloe e Salvatore, anche se i figli hanno vissuto il trauma del papà arrestato. “Sempre per cercare di sminuire questa cosa loro sono traumatizzati. Sasi è scioccato, ogni volta ha paura di uscire. Non sapete cosa sto passando. C’è un processo in corso, se ne sta occupando la giustizia. Non volevo che questa cosa arrivasse ai bambini, non chiedono dove si trovi il padre, gli ho detto che lavora lontano” sono state le parole di Guendalina quando l’ex marito è stato arrestato.

