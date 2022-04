Gaia Clerici e Capo Plaza sono fidanzati/ Lei pubblica una foto sui social e svela…

Gaia Clerici e Capo Plaza fidanzati

Dopo settimane di rumors, arriva la conferma ufficiale sul fidanzamento di Gaia Clerici e Capo Claza. L’annuncio è arrivato direttamente da Gaia Clerici che, rispondendo alle domande dei fan attraverso la funzione di Instagram, ha pubblicato la prima foto di coppia confermando, così, il fidanzamento. “Cosa ti fa stare bene?“, ha chiesto un followers. “Lui”, ha risposto Gaia pubblicando la foto che vedete qui in alto. Una conferma che i fan aspettavano da tempo a causa dei rumors e indiscrezioni che sono usciti nelle ultime settimane sul rapporto tra i due.

ANTICIPAZIONI AMICI 21 SETTIMO SERALE 2022/ Registrazione 30 aprile: lite per Dario

La foto, però, non è stata ricondivisa da Gaia Clerici. La foto, infatti, è stata pubblicata tra le storie Instagram di lei mentre lui preferisce proprio privato non condividendo niente sul proprio profilo social.

Gaia Clerici e Capo Plaza: annuncio sul fidanzamento e rapporto riservatissimo

Lo scorso 6 marzo, Webboh.it, aveva lanciato l’indiscrezione sul rapporto tra Gaia Clerici e Capo Plaza. “Sono soltanto amici o c’è qualcosa di più?”, chiedeva Webboh scatenando i rumors dei fan sul rapporto tra i due. Dopo settimane di silenzio, dunque, la Clerici ha confermato la storia d’amore con Capo Plaza con cui è nata una relazione che, entrambi, stanno proteggendo da gossip e pettegolezzi.

Raoul Bova è Don Massimo/ "Sono stato me stesso come avevo promesso a Terence Hill"

Nonostante abbia confermato la relazione con una foto, sia Gaia che Capo Plaza non hanno rilasciato ulteriori dichiarazioni in merito. Giovani e innamorati, dunque, i due si godono l’amore e i fan sperano che, dopo l’ufficializzazione, comincino a condividere qualcosa in più.

LEGGI ANCHE:

Barù Gaetani ci riprova con ex fidanzata Victoria Cabello?/ Dopo Jessica al GF Vip...

© RIPRODUZIONE RISERVATA