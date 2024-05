Gaia Clerici, fidanzata Capo Plaza/ Il rapper: “la mia ragazza è anche la mia migliore amica”

Prosegue a gonfie vele da quasi due anni la storia d’amore tra Gaia Clerici, e Capo Plaza: l’incontro tra i due è avvenuto negli studi della Warner, ma il rapper in quel momento era ancora impegnato in un’alta relazione: “Ero fidanzato con una persona, ho interrotto quel rapporto e a quel punto ho cercato in tutti i modi di conoscerla”. I due sono usciti a cena, ma il primo bacio con la fidanzata non è scattato subito, ma circa una settimana e mezza dopo, come ha raccontato Capo Plaza.

Elisa Maino, fidanzata Bresh?/ La conferma social: "ho trovato l’amore a Portofino"

Capo Plaza e l’amore per la fidanzata Gaia Clerici: “mi ha saputo capire”

Gaia Clerici non è solo la fidanzata di Capo Plaza, è la persona che più di tutti ha fatto breccia nel cuore del cantante: “La amo alla follia, ho avuto diverse relazioni, ma lei è l’unica che mi ha saputo capire” – ha detto il rapper che l’ha definita poi la sua psicologa, visto che è sempre disponibile ad ascoltarlo. In realtà anche Gaia, dalle pagine de L’Espresso, ha parlato di come il supporto psicologico sia stato importante nella sua vita: “Per me è stato di grande aiuto” – ha detto la influencer che durante il percorso di crescita si è sentita spesso fuori luogo.

Gazzelle/ Dopo Sanremo conquista l'Arena e punta a San Siro: "la musica mi ha salvato, scrivo per me stesso"

“Avevo difficoltà nell’apprendimento, ho scoperto di essere disgrafica, dislessica, discalculea, disortografica” – ha raccontato la fidanzata di Capo Plaza che però non ha incontrato il giusto supporto da parte delle scuole che frequentava: “Il primo anno sono stata bocciata. E sono arrivata al quarto stremata” – ha detto la influencer che alla fine è riuscita a diplomarsi grazie alle scuole serali.











© RIPRODUZIONE RISERVATA