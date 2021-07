Gaia, “Cuore Amaro”, Battiti Live 2021/ Il suo brano è Disco d’oro

Sembra non fermarsi il grande successo della giovanissima cantante Gaia: pochi giorni fa, la FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana) ha certificato il suo brano “Cuore Amaro” (edito da Sony Music) Disco d’Oro, con oltre 10 milioni di streaming sulle piattaforme online. Il singolo, scritto e composto a più mani dalla stessa Gaia, racconta in modo autobiografico il percorso della cantante, tra successi, difficoltà ed errori, il tutto evidenziato da una ritmica che strizza l’occhio all’America Latina. Con questo brano, la cantante ha partecipato all’ultimo Festival di Sanremo, ottenendo molti apprezzamenti dalla critica e dagli appassionati della manifestazione musicale. La cantante tornerà protagonista stasera, 20 luglio 2021, sul palcoscenico di Battiti Live per far ballare tutti gli italiani.

Gaia, il Finalmente Tour per i fan

Attualmente, la cantautrice Gaia è impegnata nel suo Finalmente Tour, in cui proporrà ai suoi fan i brani del suo album “Nuova Genesi” e qualche piccola chicca, comprese le cover di alcuni grandi successi della musica italiana. Il tour, partito da Mantova, vedrà Gaia esibirsi in alcune caratteristiche locations della nostra penisola. Durante le tappe, ha avuto modo di fare un’esibizione al Battiti Live 2021, infiammando il pubblico presente. In una recente intervista al quotidiano Il Giorno, la cantante ha confermato che, al termine di questo tour, si concentrerà a tempo pieno sul nuovo album, che spera di pubblicare in autunno. La carriera di questo straordinario talento è appena cominciata, ma può già vantare delle tappe di alto livello, come la collaborazione internazionale con Sean Paul per il singolo “Boca“, tra i pezzi più ascoltati della sua discografia.

