Gaia, Cuore Amaro/ Dal problema voce al televoto, sarà sul podio? (Sanremo 2021)

Gaia con Cuore Amaro a Sanremo 2021, una canzone “intima”

Gaia è pronta a salire sul palco della finalissima di Sanremo 2021 portando sul palco ancora una volta il suo Cuore Amaro. Questo è il titolo del brano che la cantante ha scelto per presentarsi alla kermesse per la prima volta dopo il successo ottenuto ad Amici lo scorso anno. Il brano è nato dal suo cuore e vuole chiudere la bocca a tutti coloro che continuano a chiederle quale sia il suo genere di appartenenza, domanda che la mandava in tilt fino a qualche tempo fa ma che adesso si fa scivolare addosso proprio perché Cuore Amaro la rappresenta in tutto e per tutto. L’ex ugola d’odo di Amici ha scritto la canzone nella sua casa di campagna, quella che suo nonno ha costruito con le sue mani e che, quindi, le ha ispirato momenti dolorosi e felici che ha messo insieme nel mix che ritroviamo nel suo brano descrivendo un animo impavido pronto a seguire i suoi sogni senza la paura di lasciarsi andare.

Gaia chiude al 16esimo posto dopo la quarta serata del Festival di Sanremo 2021

La paura però per Gaia a Sanremo 2021 è arrivata con i problemi alla sua voce. In molti l’hanno sentita rauca ed era convinti che non ce l’avrebbe fatta a salire sul palco della kermesse ieri sera ma alla fine tutto è andato liscio e, dopo aver tranquillizzato i fan sui social, l’abbiamo vista bellissima e di blu vestita, proprio ieri sera. Una performance intima, ruggente e allo stesso tempo struggente, è quella che Gaia ha regalato ieri sera al pubblico e alle giurie che hanno votato per lei piazzandola al 16esimo posto. I giovane potranno contare sull’arrivo del televoto questa sera almeno in una fase della serata conclusiva, speriamo solo che la vincitrice di Amici 2020 riesca a stringere i denti e sognare ancora la vittoria.



