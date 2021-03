Gaia, “Cuore amaro”/ Tra incidente sexy e balletti alla Lamborghini è la canzone a non convincere

Gaia fanno più parlare gli incidenti sexy del suo brano “Cuore amaro” di Sanremo 2021

Gaia torna sul palcoscenico del Festival di Sanremo 2021 durante la quarta serata con il brano “Cuore amaro”, ma la vittoria finale sembra davvero lontana per la vincitrice di Amici di Maria de Filippi. C’era tantissima curiosità sulla sua canzone dopo il grandissimo successo di “Chega”, ma la giovanissima cantautrice sembra aver disilluso le aspettative. Durante le prime due serate però la vincitrice di Amici 20 si è fatta notare per i suoi look che non hanno lasciato indifferente il pubblico da casa e tantomeno quello dei social. Partiamo dalla prima serata che ha visto Gaia indossare un abito total white firmato Salvatore Ferragamo ricco di frange. A colpire però il pubblico è stato un piccolissimo incidente tecnico che in pochi avranno notato, ma è che poi diventato oggetto di commenti sui social. Durante l’esibizione, infatti, è spuntato un capezzolo come sottolineato da un utente su Twitter, mentre un altro ha commentato “Top birichino”. A parte questa leggera uscita, la performance di Gaia è stata apprezzata.

Durante la serata dei duetti Gaia è tornata sul palco con Lous and the Yakuza per reinterpretare un classico della musica italiana come “Mi sono innamorato di te” di Luigi Tenco. Una prova canora che ha conquistato davvero tutti con commenti del tipo “Il duetto più bello, emozionante” e “Da brividi”. Non solo sui social si è commentato anche il suo abito: un vestito azzurro con tanto di scollatura che non è passato affatto inosservato. Sui social, infatti, in tanti hanno scritto “non ha il reggiseno, si vedono i capezzoli”, ma c’è anche ha scritto: “supersexy, si vede tutto”.

Gaia fuori dalla classifica top ten: la sua “Cuore amaro” non convince?

Al di là di tutto la sua performance è stata molto apprezzata, anche se nella classifica finale della serata cover la giovane interprete non è entrata nella top ten. Il voto dell’0rchestra, infatti, ha piazzato Gaia al 12imo posto; un risultato che ha in parte rivoluzionato la precedente classifica della giuria demoscopica visto che nella classifica generale, data dal voto delle prime tre serate, Gaia è assente dalla top ten. Riuscirà la vincitrice di Amici di Maria de Filippi a ribaltare il risultato grazie al voto dei giornalisti e del televoto? Per scoprirlo non resta che seguire le prossime due serate di Sanremo 2021.



