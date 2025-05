La vita di Gaia De Laurentiis è stata ricca di colpi di scena, la nota attrice ha infatti avuto la possibilità nel corso degli anni di costruirsi una speciale famiglia. Fin da ragazza si lega sentimentalmente al produttore Fernando Ghia dal quale ha avuto il primo figlio, Sebastiano, che oggi ha 29 anni. Terminata tale storia l’attrice e conduttrice conosce l’ex marito Maurizio Catalani, i due sono poi convolati a nozze ed hanno una figlia, Agnese, ma anche questa relazione naufraga ed il matrimonio finisce. L’attuale compagno di Gaia De Laurentiis è il neuropsichiatra infantile Ignazio Ardizzone, papà degli ultimi suoi figli Emma e Massimo. In una vecchia intervista concessa a Oggi è un altro giorno, Gaia De Laurentiis ha rivelato: Loro non assorbono nulla di quello che dici o di quello che pensi, a loro arriva tutto quello che senti che è l’unica cosa che non riesci a controllare”.

Ludovica Valli, com’è cambiata dopo Uomini e Donne?/ Dal compagno Gianmaria ai loro tre figli

Nel corso di una intervista choc concessa da Monica Setta, Gaia De Laurentiis ha invece fatto alcune spiazzanti confessioni sul suo passato, ammettendo: “Mi vedete cosi angelica mentre in realtà io sono stata una bambina bulla e una giovane donna aggressiva. Fu un mio ex fidanzato anni fa a dirmi: ‘Gaia va tutto bene tra noi, ma smetti di picchiarmi’, perché ero solita prenderlo a schiaffi.”