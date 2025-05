Icona degli anni 90’, oggi attrice di teatro a tempo pieno come riflesso delle sue ambizioni; Gaia De Laurentiis è stata oggi ospite nel salotto di Caterina Balivo a La Volta Buona con suo figlio Sebastiano passando in rassegna sia le fasi cruciali della sua carriera quanto alcuni aspetti della sua vita privata. A prendere la parola è proprio il primogenito che racconta di non aver seguito le orme della mamma: “Sono un pilota di aerei, mio zio mi ha trasmesso questa passione con i suoi racconti e ho deciso di prendere la stessa strada”.

Gaia De Laurentiis, proprio in relazione al rapporto con suo figlio Sebastiano, ha raccontato un aneddoto piuttosto singolare. Il ragazzo – quando ancor anon aveva la patente – pensò bene di rubare l’auto dell’attrice, forse per raggiungere gli amici. Un gesto che ovviamente la indispettì non poco e, al rifiuto di tornare a casa, decise appunto di ricorrere ad una denuncia. “Dopo un po’ i carabinieri lo hanno trovato, io ero arrabbiatissima quando li ho raggiunti sul posto ma lo trovai abbracciato ad un agente che mi disse: ‘Signora, suo figlio è un bravo ragazzo; non si arrabbi’, e così mi sono calmata…”.

Gaia De Laurentiis a La Volta Buona: “Mamma non era molto presente ma eravamo molto legate…”

Prosegue l’intervista di Gaia De Laurentiis – sempre a La Volta Buona – con una toccante confessione sul rapporto con la mamma: “Avevamo un legame fortissimo, non era molto presente, non aveva un grande talento come mamma ma eravamo molto unite. Io e lei, malgrado tutto, eravamo molto legate”. L’attrice ha poi ripercorso un momento difficile della sua vita: “Per un periodo ero arrabbiata per la mia vita e quindi ho avuto questa fase da bulla; avevamo preso di mira una bambina, che poi non è più venuta a scuola. Era gravemente malata e poi non ce l’ha fatta, puoi immaginare il senso di colpa”. Gaia De Laurentiis ha poi aggiunto: “Crescendo sono cambiata, non solo per quell’episodio. Ho imparato a trasformare le arrabbiature in qualcosa di positivo”.