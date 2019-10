Gaia De Laurentiis/ “Miei genitori disastrosi, ecco la mia famiglia allargata”

Gaia De Laurentiis è stata ospite oggi di Storie Italiane di Eleonora Daniele per raccontare la sua bellissima famiglia allargata, formata da quattro figli avuti da padri diversi. L’attrice è stata accolta da una clip in seguito alla quale ha subito commentato: “sono emotivamente molto fragile”. La commozione, in effetti, è stata molto evidente. Gaia, prima di parlare della sua bellissima famiglia ha voluto ricordare il grande amore, arrivato quasi per caso nel 2007. Lui è Ignazio, attuale compagno e padre di due dei suoi quattro figli, Emma e Massimo. Tuttavia, la De Laurentiis non ha avuto una famiglia particolarmente unita alle spalle, dichiarando piuttosto di essere stata spesso da sola, con un padre ed una madre che amava ma che non erano per nulla presenti nella sua vita e durante la sua crescita. Così assenti da essere stati definiti dalla stessa attrice “disastrosi” al punto da non ricordare neppure una colazione preparata dalla madre.

GAIA DE LAURENTIIS E LA SUA FAMIGLIA ALLARGATA

Gaia De Laurentiis a Storie Italiane ha quindi parlato dei suoi genitori asserendo: “Non ci sono più quindi non rischio di offendere nessuno, li adoro e li adoravo ma oggi da mamma posso dirti che sono stati dei genitori disastrosi ma hanno gestito benissimo la separazione”. Come raccontato dall’ospite di Eleonora Daniele, “erano separati da sempre, non ho ricordi di papà a casa, lavoravano moltissimo, mia madre lavorava tanto, penso che malgrado mi adorasse non aveva il talento per fare la mamma”. Parole certamente dure ma motivate dalla loro assenza dolorosa. Gaia ha avuto una sorella, Silvia, 5 anni più di lei, nate lo stesso giorno ma, spiega l’attrice, “non è stato un fatto romantico visto che il papà era diverso”. Quindi ha voluto raccontare al pubblico di Rai1 la sua famiglia allargata: “Io non ho l’ambizione di gestirla, è complicato e difficile, bisogna perdere un po’ il controllo e non sentirsi sempre responsabile di tutto, ma si amano moltissimo, litigano moltissimo ma tra di loro c’è la gelosia che regna sovrana”, ha commentato riferendosi ai suoi figli.

