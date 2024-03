Chi è Gaia De Martino, concorrente serale di Amici 2024?/ Dramma dopo la rottura col fidanzato Mida

Gaia De Martino al serale di Amici 2024: a rischio nella prima puntata?

Gaia De Martino é una tra i 15 concorrenti ballerini e cantanti in corsa al serale Amici 2024. L’attesa nuova fase del talent show di Maria De Filippi ha il via alla prima puntata, prevista nella prima serata TV e streaming sulle reti Mediaset, il 23 marzo 2024. Insieme al ballerino Giovanni Tesse e i cantanti Martina Giovannini, Ayle e Lil Jolie forma la squadra capeggiata da Raimondo Todaro per il ballo e Anna Pettinelli per il canto.

Ammessa alla fase serale dall’insegnante di ballo che l’ha scoperta ai casting per il talent show, Raimondo Todaro, Gaia De Martino potrebbe rivelarsi a rischio nella sfida del serale. Alla prima puntata del serale di Amici 2024 di Maria De Filippi, la ballerina dai lunghi capelli neri potrebbe finire in eliminazione provvisoria, dal momento che la squadra Cuccalo risulta battuta ad almeno una tra le tre manche di gioco previste al serale di Amici 2024.

Gaia De Martino e la rottura con Mida ad Amici 2024: dramma e lacrime per la ballerina

Tra i punti di forza, Gaia De Martino vanta delle buone linee fisiche e tecniche nel segno della versatilità nei vari stili di danza. Tra le debolezze si potrebbe annoverare la non determinante autostima. Caratterista che in qualche modo potrebbe compromettere la sua corsa per un posto alla finale di Amici 2024 di Maria De Filippi. A questo va aggiunto che la ballerina non sta vivendo un momento facile dal punto di vista personale, vista la rottura improvvisa col fidanzato Mida, altro allievo di Amici 2024, per il quale ha versato tante lacrime in casetta.

Nel frattempo, intanto, la ballerina scoperta da Raimondo Todaro vanta un seguito notevole sul re dei social. Attraverso il profilo personale attivato sul social di Instagram, Gaia De Martino vanta un seguito di fan stimato del valore di 54,8mila fedeli followers. Ma non é tutto. A poche ore dalla puntata del via al serale Gaia e Mida registrano uno spiazzante confronto di addio, dichiarando chiusa la lovestory.











