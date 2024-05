Gaia De Martino, l’infortunio al ginocchio e il dramma ad Amici 2024/ In un video svela come sta oggi

Gaia De Martino e il dramma dell’infortunio subito al serale di Amici 2024

Quando lo scorso 10 aprile nella scuola di Amici 2024 arrivò il referto medico dell’infortunio ginocchio di Gaia De Martino, i fan del talent di Canale 5 erano convinti che la ballerina avrebbe abbandonato il programma. Gaia, d’altronde, a causa dell’infortunio doveva rimanere ferma per tre settimane, senza potersi esibire e, dunque, poter scendere in sfida al serale. Un vero trauma per la ballerina, costretta a lasciare il percorso nel talent a metà. Questo fino a quanto il suo maestro Raimondo Todaro le ha dato un’altra possibilità: quella di essere sostituita.

Holden, duetto con una vincitrice di Amici nel nuovo EP/ La dedica a Sarah Toscano e la sorpresa Gaia Gozzi

Una possibilità che Gaia De Martino ha accettato, pur di rimanere nella scuola di Amici 2024 e avere la speranza di esibirsi ancora al serale. Il suo percorso è andato avanti solo due settimane in più, sostituita da Aurora Ravenstel, poi eliminata con lei alla fine della quinta puntata del serale di Amici 23.

Come sta Gaia De Martino dopo l’infortunio ad Amici 23

Gaia De Martino ha dunque dovuto abbandonare la scuola ancora in stampelle, senza riuscire a tornare a ballare al serale. Il suo è stato un addio amaro, la chiusura di un percorso che non mette però la parola fine alla sua carriera nella danza che è invece appena iniziata. Oggi però molti si chiedono come stia Gaia dopo l’infortunio al ginocchio e se sia tornata a ballare, risposta che è arrivata in un video che lei stessa ha pubblicato su Instagram lo scorso 5 maggio. In questo breve filmato, Gaia è a casa e balla senza più l’aiuto di tutori o stampelle, confermando dunque di essersi completamente rimessa dall’infortunio subito mentre si trovava nella scuola di Amici. Presto è possibile che i fan potrebbero rivederla anche su altri palchi televisivi, staremo a vedere.

L'Album di Amici 2024/ Anticipazioni e diretta: puntata speciale col meglio del serale di Amici 23

© RIPRODUZIONE RISERVATA