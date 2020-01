Gaia Di Fusco/ Video, il suo talento maturerà proprio in finale? (All Together Now)

Gaia Di Fusco è una delle grandi sorprese di All Together Now, appena 18enne è infatti riuscita ad arrivare in finale al cospetto di diversi concorrenti ben più esperti di lei. In semifinale con “Io e te da soli” di Mina è riuscita a superare il cantante di origini siriane Said Jourdi considerato da alcuni addirittura come il possibile vincitore finale. La ragazza di Mondragone ha dimostrato di avere un grandissimo talento, ancora acerbo ma con la possibilità di perfezionarsi nell’arco del tempo e di raggiungere dunque vette difficili da colmare se non si hanno le capacità. Sui social network intanto sono tantissimi i consensi che la ragazza ha ricevuto, con molti che pensano di poterla vedere molto presto esprimersi ai massimi livelli nel panorama della musica italiana.

Gaia Di Fusco, Finalista All Together Now: la sua carriera

La finalista di All Together Now Gaia Di Fusco si è approcciata al mondo della musica quando era una bambina. Nel 2013 è arrivata per lei la prima grande consacrazione grazie alla partecipazione a Io Canto dove è arrivata in finale nella squadra di Claudio Cecchetto. Nel corso della trasmissione condotta da J-Ax e Michelle Hunziker ha cantato brani anche molto complicati senza mai sfigurare. Due su tutti sono “Luce” di Elisa e “Someone Like You” di Adele. Abbiamo avuto modo di conoscere anche la sua splendida famiglia, con i genitori Annamaria e Mario sempre pronti a seguirla da molto vicino nelle sue esperienze sul piccolo schermo. In vista della finale per lei c’è da considerare anche la giovanissima età che potrebbe fare la differenza.



