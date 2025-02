Davide Maggio ha distrutto tutti i cantanti durante Domenica In, nella puntata del 16 febbraio. Appena dopo Sanremo 2025, Mara Venier ha ospitato gli artisti per un’esibizione e un’intervista, ma non a tutti è andata troppo liscia. Gaia Gozzi è stata messa alle strette dal noto esperto di gossip, trattenendo a stento il pianto dopo le sue parole piccatissime. Il suo Sanremo infatti, non è andato al meglio, e in queste ore i giudizi dei giornali non sono certo tra i più consolatori. Peccato che c’è anche chi come Davide Maggio si è divertito a infierire ancora di più.

Quest’ultimo le ha detto: “Sei ultima, con lo 0,32% dopo Marcella Bella“. Lei risponde: “Ci può stare, io sono felice di aver portato il mio spettacolo”. Insomma, Davide Maggio ha ricordato a Gaia di non aver fatto il botto con il suo brano “Chiamo io Chiami tu“, ricordandole in modo assai duro la posizione attuale rispetto ai dati degli ascolti. Non è chiaro se la sua intenzione fosse quella di mortificarla o meno, ma Mara Venier si è infuriata, difendendo Gaia e ricordando a Maggio di aver sbagliato.

“Scusami, a lei non cambia niente però“, potevi anche non dargliela questa notizia”, ha detto Mara Venier. Così, Gaia ha provato a smorzare la situazione sulla falsa riga di Elodie, andando ad abbracciare Davide Maggio anche se la discussione in studio è continuata in modo piuttosto acceso. “Insomma, che senso ha dire queste cose?”, ha continuato Mara, furiosa per una puntualizzazione così gratuita e fuori luogo a Gaia, che in diretta a Domenica In ha cercato di contenersi e sorvolare sull’argomento nonostante il visibile disagio nel stare in questa situazione. Ad ogni modo, Sanremo ci ricorda ogni anno che non è importante la classifica, ma come il cantante reagisce al suo adorato pubblico. E Gaia riesce alla perfezione.