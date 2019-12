Gaia e Camilla, oggi funerali 16enni investite/ Pietro Genovese: arresti domiciliari

Sono in programma oggi i funerali di Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli, le due ragazze di 16 anni investite e uccise da un Suv a Corso Francia, a Roma Nord. Alla guida dell’auto Pietro Genovese, agli arresti domiciliari e accusato di duplice omicidio stradale. L’ultimo saluto alle due amiche verrà dato nel quartiere Fleming, dove abitavano. I funerali si terranno infatti questa mattina, alle 10.30, alla parrocchia del Preziosissimo Sangue di Nostro Signore. Ieri invece in quella stessa parrocchia i genitori delle due ragazze, i loro amici e compagni di scuola si sono ritrovati per una preghiera. La cerimonia è cominciata alle 18: al centro della navata, verso l’altare, era presente un leggio con sopra le foto vicine delle due ragazze e sotto una candela bianca. Lo strazio e il dolore hanno riempito la chiesa dove oggi saranno celebrati i funerali delle due 16enni investite. Ma i momenti della commozione vanno di pari passo con le indagini: sono stati presi provvedimenti, dunque, nei confronti del primogenito del regista Paolo Genovese.

GAIA E CAMILLA, OGGI FUNERALI 16ENNI INVESTITE DA PIETRO GENOVESE

Oggi dunque l’ultimo saluto a Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli. Le due 16enni investite da Pietro Genovese sono morte sul colpo col cranio sfondato a causa del violentissimo impatto col Suv guidato dal figlio del regista. Sul corpo avevano diverse fratture, ma non sono emersi segni tali da supporre un trascinamento o un investimento successivo da parte di altre vetture. Questi sono almeno i primi risultati dell’autopsia svolta sul corpo delle due ragazze vittime dell’incidente avvenuto lungo corso Francia, zona Ponte Milvio. Ma le indagini sulla loro morte proseguono. Intanto i genitori delle due ragazzine non si danno pace per la loro morte. Il papà di Gaia, Edward Von Freymann, è stato a sua volta vittima di un drammatico incidente stradale in sella alla sua motocicletta. E da otto anni è costretto a vivere sulla sedia a rotelle. «Tutti gli sforzi che ho fatto per sopravvivere a questa situazione li ho fatti perché avevo Gaia. Oggi non ho più Gaia e mi viene da chiedermi che ragione ho di vivere ancora», questo ha detto al suo legale, l’avvocato Giovanni Maria Giaquinto, come riportato a Fanpage.

© RIPRODUZIONE RISERVATA