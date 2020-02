GAIA E CAMILLA: SUPERPERIZIA A CORSO FRANCIA/ “Svelerà velocità suv Pietro Genovese”

Una superperizia nella notte sulla morte di Gaia von Freymann e Camilla Romagnoli è andata in scena su Corso Francia, la strada di Roma che ha visto le due sedicenni essere investite e uccise dal suv guidato da Pietro Genovese la sera tra il 21 e il 22 dicembre. Come riportato da L’Huffington Post, il tratto è stato chiuso per circa due ore consentire ai sei periti consultati di fare rilievi e misurazioni che serviranno a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Paolo Frezza, consulente della famiglia von Freymann, come riferisce Fanpage ha dichiarato: “Una prima parte del sopralluogo ha riguardato la misurazione della distanza tra i due semafori, per calcolare i tempi di percorrenza. La seconda i punti di caduta delle due ragazze dai quali poi si può ricostruire dove sono state travolte, attraverso delle formule particolari, in modo che emerga l’esatta altezza dell’investimento“.

GAIA E CAMILLA: SUPERPERIZIA A CORSO FRANCIA

I consulenti chiamati a stabilire le modalità che hanno portato alla morte di Gaia e Camilla hanno ognuno trent’anni di esperienza alle spalle. Toccherà a loro realizzare anche una ricostruzione 3D dell’accaduto, chiarendo anche alcuni dei punti più oscuri della vicenda. Il riferimento è in particolare al punto d’impatto e alla velocità con la quale stava guidando Pietro Genovese. Un aspetto cruciale per capire se le due sedicenni stessero effettivamente attraversando la strada sulle strisce pedonali oppure abbiano peccato di imprudenza. Per il momento, infatti, l’unica certezza riguarda il luogo di ritrovamento dei corpi, che si presume siano stati scaraventati in avanti di molti metri rispetto al punto d’impatto. Alcuni testimoni sostengono che il suv di Genovese procedesse quella sera ad almeno 80 km/h, ben al di sopra dei limiti di velocità di Corso Francia. Gli amici che erano in macchina con lui però negano questa ipotesi. Il ragazzo, fermatosi a circa 200 metri di distanza dal luogo dell’incidente, è poi risultato positivo all’alcol test.

© RIPRODUZIONE RISERVATA