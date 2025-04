A Sanremo l’abbiamo vista con “Chiamo io chiami tu”, ma nella vita reale c’è qualcuno che la chiama, o meglio, che la ama? Detto in parole povere, Gaia è fidanzata? La cantante italo-brasiliana, che con il suo charme ha incantato il palco dell’Ariston ed è diventata virale sul web con il balletto guidata dal coreografo spagnolo Carlos Gandia, ha un uomo nella sua vita? A quanto pare, no. A Verissimo, intercettata da Silvia Toffanin, la cantante ha raccontato: “La chiamata arriva, ma poi non arriviamo agli appuntamenti”.

Dunque, ironizzando sul titolo della sua canzone, Gaia ha spiegato di ricevere numerose richieste ma di non arrivare poi a conclusione: nessun appuntamento e dunque nessuna storia d’amore, almeno per il momento. Il cuore della cantante sarebbe dunque libero dopo la fine della sua ultima relazione con Daniele Dezi, conosciuto nel mondo della musica come Orang3n. I due sono stati insieme per diversi anni e allo stesso tempo hanno anche collaborato dal punto di vista professionale. L’amore è scoppiato proprio in studio: si sono conosciuti lavorando insieme e hanno deciso di dar vita ad una storia d’amore che per diverso tempo è stata importante.

Gaia è fidanzata? Le voci di una storia con Olly

A Vanity Fair, Gaia ha smentito qualche settimana fa anche la presunta storia con Olly, al quale era stata accostata proprio nella settimana di Sanremo. “Gli ho mandato quello che scrivono di noi e gli ho detto: smentiamo. È un mio amico. A Sanremo non c’è il tempo materiale di dormire, figuriamoci di innamorarsi o anche solo di fare sesso nei camerini dell’Ariston”. Dunque, nella vita di Gaia non c’è Olly ma non ci sarebbe neppure nessun altro, almeno per il momento: la cantante italo-brasiliana sarebbe single e proprio per questo si starebbe godendo questo momento di tranquillità, concentrandosi solo ed esclusivamente sulla sua carriera.