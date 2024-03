Gaia e Mida si sono lasciati ad Amici 2024/ Lei piange e lo implora: “Non posso lasciarti andare”, lui gela

Gaia e Mida, storia finita ad Amici 2024? Lei chiede un confronto e gli dichiara i suoi sentimenti

La storia d’amore nata ad Amici 23 tra Gaia e Mida ha fatto sognare i fan del talenti di Canale 5. Lei ballerina, lui cantante, quella che inizialmente era soltanto una tenera amicizia è poi sbocciata in un giovane amore. Tutto però è cambiato con l’avvento del serale di Amici 2024. Mida ha cominciato ad allontanarsi da Gaia, palesandole la decisione di volersi concentrare sul suo percorso musicale e riflettere sui suoi sentimenti.

Ma nella puntata di Amici andata in onda il 29 marzo, Gaia ha voluto un faccia a faccia con Mida, a cui ha dichiarato tutti i suoi sentimenti. Se Mida continua a rimanere distaccato, lei vorrebbe un riavvicinamento, provando per il cantante emozioni ancora molto forti. Così, da soli in cameretta, Gaia e Mida hanno affrontato l’argomento, e per la ballerina non sono mancate lacrime.

Gaia innamorata di Mida, lui la gela ad Amici 23: cos’è accaduto in casetta

“Non so come fai”, ha esordito Gaia di fronte alla freddezza di Mida nell’averla così vicina a lui. Quindi, senza freni, lo ha implorato di ammettere i suoi reali sentimenti per lei: “Ok, sto esagerando, scusami. Allora ora dimmi ‘non provo un cazz* per te’ e ti giuro che lo capisco. Però se anche tu provi qualcosa io non posso, hai capito? Non è da me. Io lo sento che noi proviamo qualcosa, non posso fare a meno di questo.”

Mida, a questo punto, non è riuscito a trattenere le lacrime, pur rimanendo in silenzio. Gaia ha quindi proseguito: “So che sono pesante, ti sto urtando e ti sto dando fastidio… Non posso lasciarti andare, mi hai aiutato a superare troppe cose senza saperlo. Io non posso, mi dispiace. I tuoi occhi mi servono durante le giornate. Ho bisogno troppo dei tuoi occhi.” Nonostante il dolore per la separazione, Mida si è detto non disposto a tornare sui suoi passi: “Ci facciamo del male e non voglio”, ha concluso. Gaia è allora andata via in lacrime, lasciandolo solo. Che la storia tra i due sia giunta definitivamente al capolinea? (Clicca qui per il video del confronto tra i due)

