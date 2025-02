Gaia e Rose Villain, look Sanremo 2025: come si vestiranno le cantanti

E’ tempo di iniziare in Riviera, scatta il Festival di Sanremo 2025 e oltre alle canzoni una fetta importante dell’interesse se la prenderanno gli abiti e i look. Tra i protagonisti che troveremo in gara troviamo due donne bellissime ancora prima che grandi professioniste, parliamo di Gaia e Rose Villain, attesissime con le loro canzoni Chiamo io chiami tu e Fuorilegge, le due artiste faranno sicuramente chiacchierare per il loro look, che si preannuncia già scintillante prima del via della gara.

Per Gaia sono stati pensati degli elementi gothic romantic con un tocco avant-garde, mantenendo sempre un’eleganza sofisticata, con silhouette che garantiranno una grande eleganza alla cantante brasiliana e vincitrice di Amici, alla sua seconda esperienza sul palco dell’Ariston. Gaia e Rose Villain avranno sicuramente gli occhi puntati addosso: per la seconda è previsto un look studiato nei minimi dettagli, dopo la grande figura dello scorso anno, niente passerà inosservato e per la cantante è stato studiato un percorso in crescita nelle varie serate.

Look e abiti Gaia e Rose Villain, come reagiranno i social?

Quando il Festival di Sanremo 2025 è ormai prossimo alla partenza, Gaia e Rose Villain si preannunciano grandi protagoniste all’Ariston. I loro look e abiti non passeranno inosservati e per questo sono stati pensati tutti i dettagli possibili per le due cantanti, pronte a divenire le più gettonate sui social, dove non mancheranno commenti e opinioni sparse nel corso delle varie serate.

Eleganza, un filo di mistero ed esaltazione della femminilità, il tutto condito con dei tocchi di particolarità, insomma, niente verrà lasciato al caso per Gaia e Rose Villain, pronte a stregare la platea dell’Ariston e il pubblico televisivo di Rai1: quale sarà il look più chiacchierato di questa edizione del Festival di Sanremo? Lo scopriremo nel corso delle varie serate.

