Gaia/ “Genesi racconta la storia di tante persone” (Tu si Que Vales)

Gaia Gozzi ospite della nuova puntata di “Tu si Que Vales“, il talent show in una sabato 24 ottobre 2020 in prima serata su Canale 5. In studio anche la vincitrice di Amici 19 reduce da un anno di grandissimi successi. Il suo primo album “Genesi” e il singolo “Chega” hanno conquistato le classifiche consacrando la giovanissima cantautrice italo-portoghese come una delle voci più interessanti della musica italiana. Intervistata da Revenews.it, la cantante ha parlato proprio di “Chega”, la hit con cui ha dominato le classifiche infrangendo record su record. “La prima canzone che ho scritto è stata Chega, che ha fatto da capostipite a tutto l’album” – ha precisato l’artista che parlando del suo primo album “Genesi” ha detto – “racconta la storia di tante persone che hanno passato un momento non positivo e che cercano di rialzarsi. In quel momento io ero tappata, non andava bene nulla. Ho usato le canzoni anche per esorcizzare. Quando ho trovato la mia strada, è partito un po’ tutto. Non rinnego quello che è stato prima, credo che ci sia stato un processo che mi ha portato a quella genesi”.

Gaia: da Amici al successo con Chega

Un disco moderno, ma con un grande impatto emotivo come ci ha tenuto a precisare Gaia Gozzi che sull’album di debutto ha aggiunto: “Genesi è un disco nel quale ho liberato completamente la mia esigenza creativa non sono scesa a compromessi, anche perché quando ho deciso di scrivere queste canzoni è stato liberatorio, istintivo. Non stavo uscendo discograficamente, continuavano ad arrivarmi pezzi che andavano bene per gli altri ma non per me, perché non raccontavano la mia storia. Erano canzoni carine, ma per me è necessario che un artista racconti qualcosa e che ti lasci qualcosa di se stesso”. Impossibile non parlare della sua esperienza nel talent show “Amici di Maria De Filippi” dove ha trionfato conquistando critica e pubblico. “«Amici mi ha insegnato tantissimo. Sei davanti a tutta Italia nuda e cruda, coi tuoi difetti e i tuoi pregi. Devi necessariamente eliminare le paranoie che a volte ti limitano anche come persona” – ha dichiarato la cantante che ha voluto ringraziare anche la padrona di casa Maria De Filippi “è stata incredibile, è stata la prima a dirmi fai quello che ti senti. – precisa Gaia – Questa sensibilità, talent o non talent, è preziosa. Il mezzo di comunicazione è importante, ma devi comunque veicolare chi sei”.



