Gaia Gentile e Nicolò Pantaleo, chi è la coppia di The Voice Generations?/ “In 9 anni stiamo costruendo…”

Chi sono Gaia Gentile e Nicolò Pantaleo

Gaia Gentile e Nicolò Pantaleo, insieme a Giuseppe, il padre di lei, hanno partecipato a The voice generations riuscendo a conquistare la finale. Nonostante non abbiano vinto, Gaia e Nicolò hanno stregato il pubblico di Raiuno, ma anche i giudici Clementino, Gigi D’Alessio, Loredana Bertè e Arisa che non hanno risparmiato loro tantissimi complimenti. Lei, con una voce celestiale e potente e lui in grado di suonare diversi strumenti, hanno dato vita a momenti musicali davvero bellissimi. Oggi giovedì 25 aprile 2024, i due artisti sono tra gli ospiti della puntata de La volta buona e, ai microfoni di Caterina Balivo, racconteranno non solo la loro storia musicale, ma anche quella privata.

Gaia e Nicolò, infatti, non solo formano una coppia professionale, ma anche nella vita. La musica li ha uniti, ma è l’amore che li ha portati ad affrontare insieme tante avventure, sia musicali che private.

Gaia Gentile e Nicolò Pantaleo: la storia d’amore a tempo di musica

Musicisti professionisti, Gaia Gentile e Nicolò Pantaleo hanno scelto di dedicare la loro vita alla musica. Anche la vita di coppia è costellate dalle note musicali delle loro canzoni come mostra la stessa Gaia condividendo foto e video non solo dei vari concerti, ma anche dei duetti musicali che provano a casa. Tra i tanti contenuti social pubblicati da Gaia, spunta anche un duetto sulle note di That’s What Friends Are For di Dionne Warwick accompagnato da una dedica speciale.

“In 9 anni stiamo costruendo cose indistruttibili e tante ne costruiremo ancora Nicolò Pantaleo. Cantare, suonare, sperimentare, vivere con te è la cosa che mi fa più felice”, scrive Gaia.













