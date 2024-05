Gaia Gigli, chi è la corteggiatrice di Daniele Paudice a Uomini e Donne/ È la scelta? Il pronostico del web

Gaia Gigli è la scelta di Daniele Paudice a Uomini e Donne? Chi è la corteggiatrice

Oggi 6 maggio 2024 si registra la scelta di Daniele Paudice a Uomini e Donne, che potrebbe dunque vedere crearsi una nuova coppia. La scelta del tronista potrebbe ricadere su Gaia Gigli, 25enne che vive Milano e che lavora come estetista. Il percorso di Daniele e Gaia è stato ricco di alti e bassi, nonché caratterizzato dalla volontà del tronista di andarci con i piedi di piombo, soprattutto perché Gaia è già mamma.

Gaia Gigli ha un figlio di quattro anni, Diego, motivo che ha spinto Daniele a non buttarsi subito in questa storia e a pesare anche un semplice bacio con la corteggiatrice. Daniele, tuttavia, è stato attratti sin da subito dalla ragazza, che ha definito “autentica tra tutte”. Una caratterista che il tronista ha sempre ritenuto prioritaria e necessaria nella donna che vuole al suo fianco, indizio del fatto che Gaia potrebbe essere la sua scelta.

Gaia Gigli sogna una famiglia: “Vorrei un futuro con qualcuno”

Anche Gaia, dal suo canto, è rimasta folgorata da Daniele Paudice e dal suo carattere forte e anche spigoloso. A Uomini e Donne, la corteggiatrice ha dichiarato: “Appena ho visto il video di presentazione ero contenta che ci fossi tu. Mi ci sono ritrovata in alcune cose che hai detto. A primo impatto risulti str..zo. Ed è la stessa cosa che dicono a me. Poi, quando mi conoscono, capiscono che sono l’esatto opposto. Piango se guardo il Re Leone, sono ipersensibile”. Gaia desidera per il suo futuro creare una famiglia: “Nonostante le brutte esperienze, voglio un futuro con qualcuno.” E chissà che questo qualcuno non possa essere proprio Daniele. D’altronde, secondo buona parte dei fan di Uomini e Donne, potrebbe essere proprio lei la scelta del tronista.











