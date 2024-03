Gaia Gigli, chi è la corteggiatrice di Daniele Paudice a Uomini e Donne/ “Sono una romanticona”

Gaia Gigli chi è, corteggiatrice di Daniele Paudice a Uomini e Donne

Gaia Gigli è approdata a Uomini e Donne, noto dating show in onda su Canale 5 e condotto da Maria De Filippi. La ragazza ha conquistato tutti con la sua innegabile bellezza, attirando l’attenzione di Daniele Paudice. Il tronista è stato catturato dalla bella corteggiatrice e ha deciso di approfondire con lei la conoscenza.

Ma chi è davvero Gai? Vive a Milano, ha 25 anni ed è già mamma di un splendido bambino. Lavora come estetista e ha una passione per piercing e tatuaggi. Gigli cerca l’amore: “Sono una romanticona del cavolo. Nonostante la brutta esperienza, ho voglia di avere un futuro con una persona. Ci credo nel matrimonio, nei valori in generale. Ho i genitori uniti, che non si sono mai separati” ha dichiarato in trasmissione.

Gaia Gigli la frequentazione con Daniele Paudice

Gaia Gigli ha iniziato una frequentazione con il tronista Daniele Paudice, molto interessato a lei: “Appena ho visto il video di presentazione ero contenta che ci fossi tu. Mi ci sono ritrovata in alcune cose che hai detto. A primo impatto risulti str..zo. Ed è la stessa cosa che dicono a me. Poi, quando mi conoscono, capiscono che sono l’esatto opposto. Piango se guardo il Re Leone, sono ipersensibile” ha affermato la corteggiatrice.

La corteggiatrice è pronta ad innamorarsi e sposarsi. Il tronista è della stessa idea ma sottolinea: “Ma prima devo trovare la fidanzata. Non pianifico nulla. Magari trovo la donna della mia vita e lo faccio subito. Sempre in base a quello che provo” ha dichiarato il tronista. Cosa accadrà tra loro? Al momento Gaia ha attirato le simpatie del pubblico e dello studio, non rimane che seguire il suo percorso nel dating show.

