Gaia Gigli, dopo Daniele Paudice spunta Raimondo Todaro: la ex corteggiatrice di Uomini e Donne accende i rumors sul professore di Amici.

Raimondo Todaro ha detto definitivamente addio nel suo cuore a Francesca Tocca, con la quale ha avuto un matrimonio e una figlia. L’insegnante di Amici sarebbe oggi interessato ad un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Gaia Gigli, che chi ha seguito il dating show di Maria De Filippi negli scorsi anni ricorderà come la scelta di Daniele Paudice.

Oggi la ragazza e l’ex tronista non stanno più insieme e pare proprio che Raimondo Todaro stia voltando pagina dimenticando l’ex moglie ballerina e andando a darsi una nuova possibilità con la Gigli. Del resto, la relazione con Francesca Tocca li portava ad avere una crisi dopo l’altra e ad un certo punto proprio lei aveva annunciato a Verissimo la rottura ufficiale della relazione: “Abbiamo dato tutto noi stessi per cercare di salvare il matrimonio, per il nostro bene, della bambina e anche dei nostri genitori. Ma ci siamo resi conto che ci stavamo facendo del male. Con lui c’è un bene che va oltre. Io per lui ci sarò sempre e lui ci sarà sempre per me.”.

Raimondo Todaro mette like a Gaia Gigli, ecco chi è l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne

Il dolorosissimo addio tra Francesca Tocca e Raimondo Todaro ha segnato non solo la coppia ma anche i fan, che mai si sarebbero aspettati un epilogo del genere. C’è da dire che le continue crisi non lasciavano presagire nulla di buono e che forse, per il bene di tutti, è stato meglio così. Ma oggi nel cuore del professionista sembra esserci Gaia Gigli. A lanciare l’indiscrezione è stata una fan di Deianira Marzano che ha spiegato che lui si sente con l’ex corteggiatrice.

Gaia Gigli ha partecipato a Uomini e Donne durante il trono brevissimo di Daniele Paudice e i due si erano innamorati dopo poco tempo dando vita ad una relazione che sembrava poter durare per sempre. Ciononostante, dopo pochi mesi fuori dal programma hanno deciso di interrompere la storia d’amore e tornare entrambi single. Le voci su Todaro e Gaia si fanno sempre più convincenti anche per il fatto che il ballerino continua a mettere like sotto le foto della ragazza.