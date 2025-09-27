Gaia Gigli, chi è presunta nuova fidanzata di Raimondo Todaro? Ex coach Amici smentisce flirt: "Mai visti, ne sentiti solo scambi di like su Instagram"

Raimondo Todaro ha una nuova fidanzata? L’ex coach di Amici fa chiarezza sul presunto flirt con Gaia Gigli: “Mai visti”

In estate si sa il gossip si accende e nascono flirt ed amori che durano il tempo di una stagione. Ed al centro dei rumor in questi mesi c’è l’ex coach di Amici Raimondo Todaro. Secondo i beni informati sembrava che finita la storia con Francesca Tocca (anche se da settimane si parla di un ritorno di fiamma) il ballerino abbia un nuovo amore: l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Gaia Gigli. A lanciare per prima l’indiscrezione era stata l’esperta di gossip Deianira Marzano che aveva a sua volta riportato la segnalazione di una sua follower. Come stanno davvero le cose? Gaia Gigli è la nuova fidanzata di Raimondo Todaro?

Maria Giovanna Elmi, chi è il marito Gabriele Massarutto/ "Il nostro primo incontro sembrava un sogno"

A fare chiarezza una volta per tutte è intervenuto Raimondo Todaro che con una simpatica storia su Instagram ha smentito clamorosamente non solo il flirt ma addirittura una vera e propria conoscenza con la giovane. Prima ha ironizzato: “Ciao Gaia, mi volevo presentare: sono Raimondo. Raimondo chi? Il tuo nuovo compagno. Non so se hai visto, mi hanno avvisato degli amici. Dicono che stiamo insieme, io non lo sapevo quindi mi fa particolarmente piacere” E poi ha smentito categorico: “Non ci siamo mai visti né sentiti, a parte insomma qualche ‘like’ su Instagram e il ‘segui’. Penso sia normalità. Detto ciò, mi sembrava giusto presentarmi così sai chi sono. Ciao”.

Malattia Benedicta Boccoli, la rivelazione/ "Non so se sarei stata cosi forte con meno speranze"

Gaia Gigli, chi è la smentita nuova fidanzata di Raimondo Todaro: ex corteggiatrice a Uomini e Donne

A questo punto nonostante il flirt sia stato smentito proviamo a spiegare chi è Gaia Gigli, la presunta nuova fidanzata di Raimondo Todaro. Classe 1999 ha 26 anni e lavora come estetista. Su di lei si sa molto poco solo che ha un bambino di cinque anni avuto da una precedente relazione. Gaia non è del tutto estranea al mondo dello spettacolo perché nel 2024 ha partecipato come corteggiatrice a Uomini e Donne, ha iniziato una conoscenza con il tronista Daniele Paudice che è andata avanti per mesi fino alla scelta finale nella quale il tronista ha preferito scegliere Marika Abbonato. Al momento, tuttavia, Todaro ha smentito persino che si conoscano.