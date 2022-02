Gaia Girace, chi è la protagonista de L’Amica geniale/ Fidanzato? Tutto tace sui social..

Chi è Gaia Girace, protagonista della fiction televisiva ‘L’Amica geniale’?

La giovane promessa, talento in erba della televisione e del cinema italiano, Gaia Girace, negli ultimi tempi si è autoesclusa dallo showbiz rosa cercando un angolo nel quale riflettere sul suo futuro e sulla propria carriera in crescita, approfittando anche delle restrizioni sociali per garantirsi momenti di crescita e studio anche in ambiti relativi al cinema. Oggi Gaia è maggiorenne e può permettersi di compiere scelte, anche dal punto di vista sociale e mediatico e il suo ritorno è imminente. Sarà tra gli ospiti del Festival di Sanremo 2022, protagonista della fiction televisiva ‘L’Amica geniale’, una serie tutta italiana dal sapore teen e generazionale amatissima non solo dai giovanissimi.

Gaia Girace è nata a Vico Equense, in provincia di Napoli, nel 2004, il giovane talento della fiction italiana ha da poco compiuto i diciotto anni e sembra non volersi esporre troppo per evitare di bruciare una carriera che promette bene, una scelta condivisa e condivisibile. Nella miniserie ‘L’amica geniale‘, una produzione italo-americana, ha ricevuto molti consensi nell’interpretare il ruolo della ragazzina Lila Cerullo, una parte che ben si adatta alla sua essenza partenopea, essendo la serie girata e ambientata nei sobborghi della città vesuviana giunta alla sua terza stagione assieme alla collega e amica Margherita Mazzucco. ‘ero una ragazzina di tredici anni senza alcuna esperienza coma attrice’, racconta la ragazza al web magazine ‘Caffeina’, un’adolescente con tante paure, così si racconta, con il timore di non farcela eppure tra pochi giorni la vedremo a Sanremo come ospite attesissima dal suo pubblico, quello di tante ragazzine che in lei s’identificano nella vita di tutti i giorni.

Il set ha concesso a Gaia Girace di crescere umanamente, così come conferma durante l’intervista: ‘Sul set ho dovuto affrontare situazioni che sono lontanissime dalla mia vita reale’, ma la ragazza è tosta e decisa e proprio la sua assenza dal mondo dei gossip è stata la sua forza impedendole di non bruciare tappe che ora prevedono un percorso di crescita costante, anche artistica.

I suoi fans la seguono soprattutto su Instagram, social sul quale si sente come a casa nel poter gestire affetti e popolarità, mostrandosi al fianco di bambini all’interno di centri per la vaccinazione contro il Covid 19 come il Pausilipon Santobono, luogo nel quale ha promosso, attraverso l’idea di una maglietta dedicata, l’importanza di poter tornare ad una normalità voluta soprattutto dai piccoli, che con il vaccino possono concedersi la scuola in sicurezza o quella vita sociale che ha minato la tranquillità di tanti coetanei anche di Gaia Girace. Oppure durante la sfilata nella quale l’ha voluta come testimonial di moda giovane, un’attività che a Gaia piace e che ci stuzzica la fantasia nell’attenderla sul palco dell’Ariston con un outfit fashion.

