Gaia Girace e Margherita Mazzucco/ “L’amica geniale, responsabilità e soddisfazioni”

“L’amica geniale è stata una grande responsabilità, ma ci sono tante soddisfazioni”: così Gaia Girace e Margherita Mazzucco ai microfoni di Oggi è un altro giorno. Le due giovani attrici sono le grandi protagoniste della serie di successo tratta dai libri di Elena Ferrante e sono cresciute insieme al percorso della fiction. Le due giovani interpreti hanno evidenziato: “Ci si può rivedere facilmente in questa storia”.

Gaia Girace e Margherita Mazzucco, perchè non ci saranno in L'Amica Geniale 4/ Ecco il motivo...

Per prendere parte a L’Amica geniale le due giovani attrici hanno dovuto studiare tantissimo, basti pensare che entrambe interpretano ruoli che hanno dieci in più della loro vera età. Queste le parole di Gaia Girace e Margherita Mazzurro ai microfoni di Oggi è un altro giorno: “Abbiamo lavorato sul modo di parlare e di gesticolare, abbiamo studiato molto. Interpretiamo persone degli anni Settanta, ci siamo documentate, abbiamo visto dei film e letto libri di quell’epoca”. Nel corso della lunga intervista, i due volti de L’amica geniale non si sono sbilanciati sulle preferenze tra le due epoche, ovvero tra quella degli anni Settanta e i giorni nostri: “Sì e no. In quegli anni hanno cominciato a muoversi i giovani, sono nati movimenti femministi e studenteschi, ma ogni epoca ha pregi e difetti”, l’analisi di Margherita, che interpreta Elena Greco.

LEGGI ANCHE:

L'AMICA GENIALE 3/ Anticipazioni 13 febbraio, diretta: le mezze trasgressioni di LenùL'Amica Geniale, qual'è la storia vera?/ Elena Ferrante e i libri che hanno ispirato la fiction

© RIPRODUZIONE RISERVATA