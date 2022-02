Gaia Girace e Margherita Mazzucco, perchè non ci saranno in L’Amica Geniale 4/ Ecco il motivo…

Gaia Girace e Margherita Mazzucco, conosciute nei ruoli di Lila e Lunù ne L’amica Geniale hanno annunciato di non voler proseguire la loro avventura nella fiction che ha conquistato il cuore del pubblico. La serie nel corso di questi anni ha subito anche un cambiamento all’interno della regia, passata da Saverio Costanzo a Daniele Luchetti.

Con il passaggio ad una nuova regia c’è stato un nuovo modo di intendere la serie già spiegata dal regista: “Era importante mantenere lo stesso aspetto fisico dei personaggi. Inoltre, gli attori sono cresciuti, c’è una visibile maturità nelle loro espressioni e nei loro atteggiamenti.”

Gaia Girace e Margherita Mazzucco non ci saranno in L’Amica Geniale 4, il motivo:

Il motivo dell’addio di Gaia Girace e Margherita Mazzucco sarebbe quindi da ricondurre ad un fattore puramente anagrafico, Gaia e Margherita infatti, non riuscirebbero ad incarnare le sembianze delle protagoniste giunte oltre la soglia dei trent’anni. Una motivazione anche confermata dalla due attrici che hanno evidenziato come nel quarto libro i personaggi subiscano una “forte crescita”.

Le due giovanissime attrici hanno ammesso di essere pronte al distacco dai loro personaggi, Margherita Mazzucco in una diretta su Instagram a dichiarato a Fanpage.it: “Mi sono preparata psicologicamente al distacco, non ho neanche pianto l’ultimo giorno”, mentre Gaia Girace ha iniziato a pensare già al futuro: “È giusto che questo personaggio lo prenda qualcun altro e che io continui la mia carriera. Vorrei sperimentare tante cose, mi piace mettermi in gioco, mi piacciono le sfide e vorrei avere una carriera a 360 gradi, vorrei fare tutto”.

