Gaia Gozzi accusata di plagio ad Amici Speciali/ “Chega è una cover” ma è uno scherzo

Pubblicità

Dopo Sabrina Ferilli, Maria De Filippi gioca un altro brutto scherzo ad Amici Speciali ma non all’amica, bensì a Gaia Gozzi. Dopo l’ultima esibizione della serata per l’ultima vincitrice di Amici, Maria la trattiene al centro per sentire il parere di una giornalista radiofonica, Daniela Cappelletti. “Chega è una cover“, è la frase accusa che inizialmente sa di gaffe. Tanto che la stessa De Filippi la corregge “Guarda che Chega non è una cover ma è una canzone di Gaia!” Daniela però ribadisce la sua versione: “Sì, ma se uno mette le proprie parole su una canzone già esistente è comunque una cover!” I presenti sono perplessi ma a casa è ben visibile la scritta “Scherzo a Gaia”. La cantante, intanto, ribadisce di aver scritto e musicato il pezzo lei stessa, quindi è impossibile che sia una cover.

Pubblicità

Brutto scherzo a Gaia Gozzi: la cantante in lacrime ad Amici Speciali

La giornalista radiofonica Daniela Cappelletti però insiste e con tono serio accusa Gaia: “Allora è un plagio! Hai copiato la melodia di un brano, è risaputo”. La Gozzi, che inizia palesemente a preoccuparsi, cerca di giustificare ancora la sua posizione: “L’ho scritta io!”. Daniela svela allora il titolo della presunta canzone copiata da Gaia affinché la regia possa trovarla e mandarla in diffusione. Ed è solo quando parte la canzone che Gaia capisce che si tratta di uno scherzo. La canzone è infatti una parodia di Chega cantata da Sergio Friscia. Tesissima, Gaia si scioglie in un pianto ad Amici Speciali.



© RIPRODUZIONE RISERVATA