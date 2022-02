Gaia Gozzi bacia Andrea Delogu in diretta/ “Non immaginavo questo trasporto…”

Gaia Gozzi, cantante emersa ad “Amici”, è stata intervistata da Andrea Delogu nel corso della trasmissione “Tonica”, andata in onda su Rai 2 nella serata di martedì 15 febbraio 2022. L’artista ha parlato del suo brano “Salina”, che sta riscuotendo grande successo in radio e online: la canzone, ha rivelato, parla di suo nonno, con il quale aveva un meraviglioso rapporto, tanto che, a suo giudizio, il testo non è stato scritto realmente da lei. “Era come se non fossi io, come se io fossi soltanto un tramite, mentre fluivano quelle parole – ha confessato Gaia –. Secondo me è mio nonno che si è messo in contatto con me”.

La ragazza si è poi resa protagonista di un improvviso fuori programma con la conduttrice, che, dopo averle fatto decine di complimenti per la sua carriera e per la sua “fedina immacolata” (intesa come elenco di discussioni o polemiche generate online o sui giornali, ndr), le ha fatto notare come fosse arrivato il momento di sporcare un po’ la sua immagine e di fare qualcosa che cominciasse a fare parlare di lei. Un qualcosa di rivoluzionario, insomma, e la voce di “Chega” ha subito capito quale fosse la strada giusta da seguire…

GAIA GOZZI BACIA ANDREA DELOGU: “NON ME L’ASPETTAVO”

Nel prosieguo di “Tonica”, infatti, Gaia Gozzi ha scelto tra tre opzioni suggeritele dagli autori del programma e, mentre Andrea Delogu le stava formulando un quesito, lei l’ha interrotta, dicendo: “Non sono venuta qui per parlare di questo…”. A quel punto, la cantante si è alzata dalla sua poltrona, ha appoggiato la sua mano destra sulla guancia sinistra della presentatrice e le ha dato un bacio sulla bocca, scappando poi via di corsa e gridando “scusami, Andre, scusami!”.

Delogu, fingendosi stupita, si è alzata dalla poltrona e, guardando in camera, ha sottolineato: “Non me l’aspettavo, non mi aspettavo tutto questo trasporto…”. Insomma, Gaia Gozzi ha lasciato il segno anche in tv…

