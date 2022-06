Gaia Gozzi, “Bello raccontare l’Italia all’estero”/ “Sto sperimentando cose nuove”

Il magic moment di Gaia Gozzi: “Bello raccontare l’Italia all’estero”

C’è anche Gaia Gozzi tra gli ospiti di Radio Zeta Future HIts Live. L’ex concorrente di Amici sta vivendo un periodo magico dal punto di vista artistico e non molti giorni fa si è goduta da protagonista una serata all’Ambasciata d’Italia a Washington, dove si è esibita con grande emozione e trasporto. “Sono contenta di portare all’estero un po’ della nostra cultura e di fare una sorta di gemellaggio artistico“, ha dichiarato sulle pagine di Leggo. Che sottolinea come sia stata speciale, per Gaia Gozzi, la prima volta fuori dai confini del belpaese. “Bello cantare l’inno della nostra Repubblica all’estero. Sono onorata di essere stata scelta per questi appuntamenti così importanti“, ha raccontato la ragazza.

Daniele Dezi (Orang3), fidanzato Gaia Gozzi/ Quella volta in cui Maria De Filippi...

Gaia Gozzi, evoluzioni continua: “Sto sperimentando cose nuove”

Gaia Gozzi ha cantato anche “Chega”, “Salina”, “Sem tu”, “Nuvole di zanzare”, una serie di successi che hanno contribuito al suo consolidamento tra i big dell’attuale panorama musicale. “A 17 anni ho frequentato la scuola in America. Lì ho iniziato a cantare nel coro, a capire che strada volevo seguire. Tornare significa tanta emozione“, ha spiegato la cantautrice italo-brasiliana che questa sera, come dicevamo, illuminerà il palco di Radio Zeta Future HIts Live con la sua musica.

Daniele Dezi, Orang3, fidanzato Gaia Gozzi chi è/ La differenza d'età e la figlia...

Il prossimo ottobre, poi, sarà live nei club per Alma Tour. “È un periodo fertile, bello poterlo sfruttare con la nostra cultura“, ha aggiunto orgogliosa Gaia, che dà la sensazione di lavorare a qualcosa di nuovo per il futuro. “Sto sperimentando cose nuove”, ha ammesso sibillina la giovane cantante per quanto riguarda il suo domani.

LEGGI ANCHE:

Juventus-Inter, Kateryna Pavlenko e Gaia Gozzi scendono in campo contro la guerra/ "La sensazione peggiore…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA