Gaia Gozzi/ Chega è oro! Lei: “Non ho mai lasciato la scuola..” (Amici Speciali)

Gaia Gozzi è stata protagonista di Amici Speciali in queste settimane ma questo non le ha permesso di ottenere un posto nella finalissima in onda oggi. Al suo posto sono arrivati i cantanti Irama e Michele Bravi, in un primo momento anche Stash salvo poi tirarsi indietro a favore di Umberto Gaudino. Il successo di Gaia, però, è sotto gli occhi di tutti visto che non solo è stata riempita di complimenti in queste settimane da Sabrina Ferilli, Gerry Scotti e Panariello, giudici di questa edizione, ma anche dagli addetti ai lavori e dalle radio che alla fine hanno preso a trasmettere la sua Chega, un vero e proprio tormentone che ha già portato a casa la certificazione Oro. Il brano diventato una hit e ha consacrato per due settimane consecutive come l’artista femminile più ascoltata in radio. Nuova Genesi è la versione fisica dell’album Genesi che ha già superato i 50 milioni di stream e che dal 30 giugno permetterà a chi lo acquisterà di partecipare all’esclusiva Virtual Experience per interagire direttamente con Gaia, avere il suo autografo e fare una foto, una sorta di firmacopie virtuale.

CHEGA E’ ORO, GAIA GOZZI PRONTA A FESTEGGIARE NELLA FINALE DI AMICI SPECIALI?

Sicuramente Maria de Filippi non si lascerà sfuggire l’occasione di premiare la sua Gaia Gozzi che, intanto, al fianco di Giordana Angi ha ricordato al pubblico l’appuntamento con la finale di Amici Speciali: “Tornare sul palco di Amici è stato emozionantissimo, solo che non me ne sono mai andata, ho fatto campeggio in un camerino, sono qui dall’inizio della quarantena”. Poi continua spiegando che ha scritto Chega in una Milano deserta per raccontare di quanto era triste in quel momento, era un modo per esorcizzare la sua tristezza. Cliccate qui per il video intervista “doppia” con Giordana Angi in cui le due danno appuntamento a questa sera.



