Gaia Gozzi/ “Chega? Non mi aspettavo un risultato del genere” (Amici Speciali)

Gaia Gozzi la vincitrice di Amici 19 è tra i concorrenti di Amici Speciali con Tim Insieme per l’Italia, il nuovo talent show condotto da Maria De Filippi il venerdì in prima serata su Canale 5. In gara c’è anche la giovanissima cantante reduce dalla vittoria dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi dove si è imposta anche grazie al brano “Chega” diventata una hit. “Quando ho scritto Chega mi sono resa conto che per la prima volta quello che avevo fatto, dalla melodia, al testo, al suono, mi rappresentava per davvero, che avevo davvero trovato la mia cifra” – ha rivelato la Gozzi durante un’intervista rilasciata a Repubblica. Una canzone che più di tutte le altre la rappresenta, visto che Gaia è nata da genitori italo-brasiliani. La musica brasiliana scorre nel suo sangue e nella sua musica nonostante la giovanissima età, visto che Gaia ha soli 22 anni. Il successo di “Chega” però è stato davvero inaspettato come ha precisato la stessa cantante: “di certo non mi sarei aspettata che proprio questa canzone avesse un risultato del genere, cantata in portoghese, proposta in un talent che predilige la canzone italiana: quello che sta succedendo invece è incredibile”.

Gaia Gozzi: da X Factor ad Amici di Maria De Filippi

L’idea di Chega è venuta a Gaia Gozzi lo scorso anno quando non aveva ancora pensato di partecipare ai provini di Amici di Maria De Filippi. “La canzone l’ho scritta l’anno scorso, in un periodo in cui lavoravo, facevo telemarketing per mantenermi. Avevo un’idea precisa, rallentare una bossa nova, usare strumenti tradizionali come il berimbau o la cuíca, mescolandoli con suoni elettronici, accompagnati da una bella melodia” ha rivelato la giovane cantante a Repubblica che prima di approdare al talent show di Canale 5 in passato ha partecipato anche a X Factor. Un’esperienza, quella del talent, che non voleva ripetere; proprio per questo motivo ci ha pensato un bel pò prima di presentarsi ad Amici. “È stata una decisione che mi è costata molte notti insonni” – ha dichiarato Gaia precisando – “l’idea di essere di nuovo in un talent, senza la spensieratezza dei 17/18 anni, senza la patina magica degli esordi, non mi piaceva molto. Certo, il rischio era grande, un secondo talent se finisce male può essere una tomba bella profonda, ma valeva la pena tentare, visto che quello che voglio fare fin da quando sono piccola è cantare e scrivere canzoni”. Che dire! Considerando i risultati, Gaia ha fatto benissimo a partecipare al programma visto che le ha permesso di far conoscere la sua musica la grande pubblico.

Gaia Gozzi: “Nuova Genesi è il suo album”

A distanza di poche settimane dalla vittoria di Amici, Gaia Gozzi ha pubblicato il suo album “Nuova Genesi” che ha annunciato sui social con lungo post: “avevo 7 anni, i miei avevano comprato ‘Innervisions’ del magico Stevie, un disco che sarebbe diventato fondamentale per me, quasi quanto un bagno di sole dopo un tuffo salato nell’Atlantico – racconta Gaia in un post su Instagram -. Ricordo ancora la sensazione di quando ho aperto il CD per la prima volta, di quando ho sfogliato il booklet, di quando è stato la mia colonna sonora per lunghi viaggi in macchina, di quando ho passato pomeriggi interi in camera ascoltandolo. Adesso tocca a me provare a regalarvi le stesse emozioni, cercando di essere la vostra colonna sonora nei momenti felici e un’amica in quelli difficili. Dal 22 Maggio sarà disponibile in formato fisico e digitale NUOVA GENESI. Sta per iniziare un nuovo viaggio, tenetemi la mano anche stavolta”.



