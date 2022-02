Gaia Gozzi, chi è/ Da X Factor ad Amici: sostituisce i Coma_Cose su Nave Sanremo 2022

Gaia Gozzi sarà a sorpresa tra gli ospiti del Festival di Sanremo 2022: la cantante approderà questa sera sulla Costa Toscana, la nave da crociera che si trova al largo di Genova con a bordo Orietta Berti e Fabio Rovazzi e sulla quale nelle prime due serate si sono esibiti Colapesce e Dimartino ed Ermal Meta, per sostituire i Coma_Cose. Il duo bresciano, infatti, è risultato positivo al Covid-19 e si trova attualmente in isolamento, per cui è stato costretto a dare forfait all’appuntamento. Il direttore artistico Amadeus ha dunque deciso di ripiegare sulla ventiquattrenne, molto apprezzata soprattutto tra i giovani.

La cantante italo-brasiliana (ai più nota semplicemente come Gaia), infatti, si è fatta notare negli anni scorsi per la partecipazione ad alcuni talent show. Nel 2016 partecipa alla decima edizione del format televisivo X Factor, entrando a far parte del team di Fedez e classificandosi al secondo posto. Nel 2019, invece, alla diciannovesima edizione di Amici di Maria De Filippi, che vince. È in questa occasione che si guadagna anche il contratto con la casa discografica Sony Music, che la segue anche attualmente.

Gaia Gozzi, chi è: la vita privata

I dettagli in merito alla vita privata di Gaia Gozzi emersi in questi anni sono tanti. Nata nel 1997 a Guastalla, in provincia di Reggio Emilia, ha ereditato la passione per la musica dalla mamma di origini brasiliane, che da giovane faceva la ballerina. Il papà, invece, non ha nulla a che vedere con il mondo dello spettacolo, dato che è proprietario di un’azienda che produce biciclette.

Anche sulle sue storie d’amore si ha qualche notizia. Nel momento in cui è diventata famosa, infatti, la giovane cantante era fidanzata con un ragazzo di nome Giorgio, di cui però non si sa molto di più. Dopo la fine della loro relazione, Gaia ha conosciuto Daniele Dezi, in arte Orang3, produttore musicale e bassista, di dieci anni in più di lei. I due stanno insieme ormai da diversi mesi.

