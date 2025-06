Da X Factor ad Amici, passando per il Festival di Sanremo; la stella di Gaia Gozzi si è alimentata di luce folgorante nel corso degli ultimi anni ed è stata ‘baciata’ in particolare dalla fortuna che accompagna spesso gli artisti che partono dai talent come trampolino di lancio. Chiaramente, la fortuna va propiziata e quando si tratta di musica c’è un solo modo per farlo: avere talento. Su questo, Gaia Gozzi vince a mani basse; la vittoria ad Amici è stata la sua ‘volta buona’ dato che da allora non fa altro che dominare classifiche di gradimento, vendite e streaming.

Protagonista anche a Sanremo 2025; non tanto per la posizione in classifica che non l’ha premiata ma per il successo che il suo brano, una volta terminata la kermesse, ha ottenuto tra social e streaming. Gaia Gozzi, proprio a proposito di web, si è fatta notare di recente per un gesto degno di nota e assolutamente lodevole. “Essere in connessione con me stessa significa anche accettare questo periodo dove la mia pelle mi dice di avere pazienza”. Scriveva così come didascalia di un video dove, in controtendenza con i tempi attuali, si mostrava senza filtri un’irritazione alla pelle causata dallo stress del periodo. In seguito ha raccontato di aver voluto normalizzare un tema che, purtroppo, molte ragazze vivono con apprensione per via di una fuorviante tendenza che verte sull’apparire sempre in maniera perfetta, soprattutto sul web.

Di pari passo con il successo folgorante, Gaia Gozzi ha visto crescere anche l’attenzione degli appassionati in riferimento alla sua vita sentimentale. Talvolta, la discrezione sembra essere inversamente proporzionale all’interesse del gossip; lei ha spesso evitato il tema, dimostrando quanto fosse prioritario separare la sua vita privata dal mondo dello showbiz. Eppure, per mesi si è raccontato della sua liason con Daniele Dezi – produttore musicale – che effettivamente durava da diversi anni. Proprio lo scorso anno pare che purtroppo la storia d’amore sia giunta ai titoli di coda, una circostanza confermata da una recente intervista di Gaia Gozzi che si è dichiarata single.

“Voglio preservare la mia vita privata”, spiegava Gaia Gozzi in un’intervista del passato dove spiegava che, per lungo tempo, aveva evitato di esporsi a proposito della sua relazione con Daniele Dezi. Con la stessa sincerità, sempre di recente, ha smentito anche i rumor che parlavano di Olly – vincitore di Sanremo 2025 – come suo nuovo fidanzato: “Siamo solo grandi amici, ho detto anche a lui di smentire le voci…”.