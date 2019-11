Gaia Gozzi, chi è nuova cantante Amici 19/ Video: chance dopo X Factor 10 con Fedez

Gaia Gozzi è una dei nuovi allievi di Amici 19. La cantante 22enne è nata a Guastalla, in provincia di Reggio Emilia, ma è italo-brasiliana. Dalla mamma ha ereditato la passione per la musica. La madre però era una ballerina, mentre ora ha una linea di capi d’abbigliamento e gioielli, mentre lei fa la cantante. Con la mamma ha un rapporto speciale, mentre riguardo la sua vita sentimentale si sa meno. È stata legata per più di quattro anni ad un ragazzo di nome Giorgio, ma al momento non si sa se sia fidanzata o meno. Tra le sue passioni c’è l’arte e il cinema, nel tempo libero però le piace fare anche sport, disegnare e viaggiare. Proprio la passione per i viaggi ha permesso a Gaia Gozzi in questi anni di imparare altre lingue. Se il suo volto non vi è sconosciuto, non c’è da stupirsi. Non è infatti nuova al mondo del piccolo schermo, anzi è una vecchia conoscente di un talent… Ci riferiamo a X Factor.

GAIA GOZZI, CHI È NUOVA CANTANTE AMICI 19 (DOPO X FACTOR 10 CON FEDEZ)

La passione per la musica ha spinto Gaia Gozzi a coinvolgere alcuni amici per metter su una band. Così ha imparato anche a suonare la chitarra. La prima vera svolta però arriva quando va negli Stati Uniti. Ha fatto parte del coro della scuola e così ha capito quale sarebbe stata da quel momento in poi la sua strada. Una volta tornata in Italia, Gaia Gozzi si è messa in gioco con X Factor 10. Questa è stata la prima occasione per la cantante di esibirsi davanti ad un pubblico vasto. Col suo talento ha superato i casting, è arrivata ai Boot camp, poi è stata scelta da Fedez nella squadra Under Donne da lui capitanata. Ma l’esperienza a X Factor si è conclusa prima del previsto, quindi ha deciso di riprovarci con Amici 19. Poco attiva sui social, la 22enne è comunque presente: ha una pagina ufficiale su Facebook e Twitter, un profilo su Instagram e un canale su YouTube, dove sono presenti alcuni video di canzoni da lei interpretate. Ad esempio, vi proponiamo il video di Fotogramas, brano dell’album omonimo pubblicato nel 2017.





