Gaia Gozzi, chi è: vita e carriera della 27enne artista emiliana. Dal successo nei talent show ai tormentoni estivi: e ora con Fabri Fibra promette di...

Gaia Gozzi, chi è la cantautrice italiana con cittadinanza brasiliana che si esibirà questa sera sul palcoscenico della seconda puntata del “Tim Summer Hits” edizione 2025? Tra poco prenderà infatti il via lo show musicale condotto su Rai1 da Carlo Conti e Andrea Delogu in quel di Piazza del Popolo a Roma e all’interno della sempre ricca scaletta di ospiti della kermesse estiva ci sarà, come detto, pure la 27enne di origini emiliane, già tra le artiste più apprezzate nel corso della prima puntata la scorsa settimana.

E se in un altro pezzo quest’oggi parliamo della vita musicale dell’artista, qui accendiamo i riflettori sulla sua carriera e su una novità emersa nelle ultime ore a proposito di un featuring di Gaia.

Classe 1997 e tra le figure emergenti del panorama nostrano della musica pop danzereccia e dalle sonorità latine (si veda “Chega”), Gaia Gozzi come detto ha anche origini sudamericane per via della madre, brasiliana: il suo primo impatto col mondo dello showbusiness risale al 2016, oramai quasi dieci anni fa, quando aveva partecipato all’edizione di “X Factor” di quell’anno, ottenendo un lusinghiero secondo posto.

Da lì era cominciata per Gaia una lenta ma costante ascesa, tra i primi ep pubblicati e poi la seconda esperienza televisiva ma stavolta nella prestigiosa scuola di “Amici” di Maria De Filippi, trionfando non solo nel talent show ma portando alcuni dei pezzi presentati in quel periodo nell’album di debutto “Genesi”.

Com’era naturale, per Gaia lo step successivo sarà Sanremo presentando il brano “Cuore amaro” e facendo il bis sul palcoscenico del Teatro Ariston quest’anno, forte del successo ottenuto nell’ultimo biennio: pur classificandosi tra le ultime posizioni della kermesse, il suo “Chiamo io chiami tu” ha letteralmente spopolato nell’heavy rotation radiofonica tanto che la canzone ha raggiunto la Top Ten dei singoli più venduti ed è stata certificata “Disco d’Oro”. Ma sono soprattutto i featuring che hanno portato Gaia sulla cresta dell’onda: basti ricordare i duetti con Gué ed Ernia nel 2022 ma, soprattutto “Sesso e samba”, vero re dei tormentoni estivi nel 2024 in collaborazione con Tony Effe.

Ma cos’ha in serbo invece l’estate 2025 per Gaia? Come anticipato dalla stessa artista sui suoi profili social proprio nelle ore antecedenti la sua esibizione al “Tim Summer Hits” di questa con un post nemmeno sibillino (“Vado fuori per la salsa piccante”), la cantautrice originaria della provincia di Reggio Emilia è uscita da poco con un singolo che compare nel nuovo album di Fabri Fibra: si chiama proprio “Salsa piccante” la collaborazione che vede la 27enne lavorare assieme al rapper marchigiano e a Massimo Pericolo, per un trio che si annuncia esplosivo fin dal nome del brano. Ricordiamo che il nuovo lp del 48enne si intitola “Mentre Los Angeles brucia” ed esce oggi: motivo per cui c’è ancora più curiosità nello scoprire il contributo di Gaia al nuovo sound del rapper di Senigallia.