Gaia Gozzi come Elettra Lamborghini: video/ E scoppia il caso capezzolo sui social…

Gaia Gozzi come Elettra Lamborghini? Lo hanno pensato in molti quando l’hanno vista esibirsi al Festival di Sanremo 2021 in “Cuore amaro“. In particolare all’inizio della sua esibizione, quando si è lasciata andare muovendosi sulle note della sua canzone. Complici forse anche le sonorità sudamericane, magari anche l’abito scelto per l’occasione, in molti hanno subito pensato ad Elettra Lamborghini vedendola sul palco. Mancavano solo le coriste, ma a questo ha provveduto Trash Italiano pubblicando il video in cui Gaia Gozzi si muove mentre risuonano le note della canzone che Elettra Lamborghini ha portato l’anno scorso sul palco dell’Ariston. «Gaia e il resto scompare», ha commentato un utente.

Tanti i paragoni ironici: «Gaia è Elettra Lamborghini che non ci ha creduto». Altri più seri: «Per ora la mia preferita in assoluto è GAIA. Mi piace tutto. Resta impressa la canzone con il testo ed adoro il sound, proprio come quello della Lamborghini l’anno scorso fin da subito. Ed infatti poi super ascoltata. Sarà così anche con lei Cuore viola #Sanrem2021».

GAIA E LO “SCANDALO” CAPEZZOLO A SANREMO 2021

Non tutti però l’hanno presa benissimo. In particolare, i fan di Gaia Gozzi non hanno apprezzato il paragone con Elettra Lamborghini. «Ma con che coraggio esattamente state paragonando gaia ad elettra lamborghini? #Sanremo2021», ha scritto uno sui social. Gli ha fatto eco un altro utente: «Con che coraggio state paragonando Gaia a Elettra Lamborghini che sono su 2 pianeti totalmente diversi, mi sto preoccupando per la salute delle vostre orecchie». Ed è subito polemica: «Ma vi pare paragonare gaia a elettra Lamborghini ma voi siete pazzi», «Smettetela di paragonare Gaia a Elettra Lamborghini l’anno scorso». Nel frattempo è scoppiato un altro caso, quello relativo al capezzolo che si sarebbe intravisto proprio in quel momento dell’esibizione. «Cmq #Gaia a rischio fuoriuscita di capezzolo destro..», «Scandalo: si è visto mezzo capezzolo di Gaia!», «Gaia hai un capezzolo in fuori gioco».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Trash Italiano (@trash_italiano)





© RIPRODUZIONE RISERVATA