Gaia Gozzi “Dono il montepremi di Amici 19″/ “Una parte andrà alla Protezione civile”

La vincitrice di Amici 2020, Gaia Gozzi, ha preso un’importante decisione riguardo il montepremi vinto. Così come Paola Di Benedetto, che ha deciso di donare l’intero montepremi vinto grazie al trionfo al Grande Fratello Vip alla Protezione Civile, anche Gaia ha deciso di donare una parte della sua vittoria. Nel corso di una sessione di domande e risposte su Instagram, l’interprete di ‘Chega’ ha infatti ammesso: “Il montepremi vinto? Ne darò una parte alla Protezione civile, è la prima cosa da fare. – ha ammesso, per poi chiarire che – Una parte andrà alla mia famiglia, perché possano essere sereni, e il resto alla mia musica”. Gaia ha però parlato anche di aspetti più personali, come ciò che non le piace di se stessa. “Non mi piacevano tante cose: le orecchie, che sono molto importanti. – ha ammesso – Oppure il naso dantesco. Però sto imparando ad apprezzare quello che sono”.

Gaia Gozzi, dal montepremi alla rivelazione della mamma Luciana

Gaia Gozzi ha anche parlato di Chega, il suo brano che sta ottenendo un grandissimo successo: “Questa è la prima canzone che ho scritto. Parla di una donna che ha sofferto e che cerca di dire basta e rinascere. – ha ammesso – Sono felice del risultato e di poter cantare in portoghese nel mercato discografico, si spera. Una scommessa. Sono felice di portare un po’ del mio”. Intanto anche la madre di Gaia Gozzi, Luciana, ha parlato del percorso di sua figlia ad Amici di Maria De Filippi. Intervistata dal noto settimanale DiPiù la donna di origine brasiliana ha svelato un retroscena proprio sulla padrona di casa del talent show. “Gaia ha avuto l’appoggio di Maria De Filippi che le ha proprio detto di credere in se stessa e nelle sue canzoni”.



