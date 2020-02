Gaia Gozzi/ Duetto con Emma Marrone dopo le lacrime (Amici 2020)

Gaia Gozzi vincitrice di Amici 2020? Lo abbiamo detto e sperato sin dal primo momento in cui abbiamo sentito l’ugola d’oro di X Factor presentarsi sul palco del talent show di Maria De Filippi avvicinandosi pericolosamente alla meta. Gaia Gozzi è arrivata al serale tra i primi concorrenti ammessi e questa sera si giocherà il tutto per tutto in questa prima puntata in cui, fatte fuori le squadre, davvero solo i migliori andranno avanti. La cantante, proprio come i colleghi, si è presentata in un video in cui scrive una lettera al serale salutandolo e rivelando cosa si aspetta da questo percorso insieme: “Caro serale finalmente ho il piacere di conoscerti, vorrei dirti tante cose ma mi limiterò a ringraziarti. Sei arrivato carico d’amore, lo stesso che vorrei trasmettere a chi mi ascolta, e per questo ti ringrazio. Non ho pretese, vorrei che il nostro rapporto fosse sano, di speranza, di fiducia, di speranza…imparerò un giorno anche ad essere riassuntiva lo prometto”. Il suo percorso non è stato facile, fatto spesso di alti e bassi e sempre velato dall’accusa di voler troppo apparire lasciando la sua vera essenza chiusa in un cassetto almeno fino a quando una valle di lacrime non ha spazzato via le sue sovrastrutture restituendoci la dolce Gaia e la sua fantastica voce.

GAIA GOZZI PRONTA PER IL DUETTO CON EMMA MARRONE NEL PRIMO SERALE DI AMICI 2020

Le promesse di Gaia Gozzi saranno mantenute in questo serale di Amici 2020? Nel corso delle puntate del pomeridiano la cantante si è dimostrata al settimo cielo, sempre adrenalinica e a fare suoi pezzi inediti e cover che questa sera presenterà sul palco del primo serale. Tra questi c’è anche il duetto con Emma Marrone sulle note di Stupida Allegria. Con un video arrivato in casetta, Gaia ha scoperto che avrà modo di duettare con una delle vincitrici del talent show e la sua reazione è stata emblematica e lo stesso è successo alle prove e, siamo sicuri, sul palco di questa sera. In settimana Gaia Gozzi ha avuto anche il tempo di fare l’amica, proprio come nelle prime settimane nella scuola di Martina Beltrami, in crisi per via del suo duetto con J-Ax e, ancora prima, della sua possibile eliminazione dalla scuola. Secondo quanto ha rivelato Maria de Filippi in conferenza stampa, la cantante ha già ottenuto delle proposte da ben tre case discografiche e la produzione ha permesso che si potesse lavorare ad un disco che uscirà al serale solo se tutti i suoi compagni potranno fare lo stesso. Pronti a vederla trionfare?

