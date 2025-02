Gaia Gozzi è di nuovo single? Non c’è più traccia del fidanzato Daniele Dezi: “Casta da mesi…”

Si accendono i riflettori del gossip su Gaia Gozzi. L’ex cantante di Amici, in gara al Festival di Sanremo 2025, è single o fidanzata? Fino a non molto tempo la talentosa interprete di Chiamo io chiami tu era felicemente impegnata con Daniele Dezi. Stando alle ultime indiscrezioni, tuttavia, la loro storia sarebbe più che mai in bilico. Gli indizi relativi ad una presunta rottura col fidanzato sono iniziati a circolare quando Gaia, in occasione di una collaborazione con My secret case, ammise di essere in astinenza da mesi.

“Siamo a quota sette mesi di castità e non mi era mai successo prima”, aveva confidato la cantante nel corso dell’intervista, di fatto facendo intendere che la sua storia con Daniele Dezi fosse arrivata al capolinea. Non ci sono mai state conferme in merito, ma la situazione sembra effettivamente questa.

Daniele Dezi e Gaia Gozzi: è davvero finita tra la cantante e il produttore?

L’amore con Daniele Dezi sarebbe terminato e dunque è più corretto definirlo, d’ora in avanti, come suo ex fidanzato. Tra i due le cose sembravano procedere per il meglio, ma qualcosa evidentemente deve essere andato storto. Ricordiamo che il noto produttore musicale, conosciuto come Orang3, era ed è già papà di una figlia avuta da una precedente relazione amorosa con l’ex compagna.

Ad avvicinare Daniele a Gaia il lavoro fu la passione condivisa per la musica. In questi anni, anche nei momenti migliori, la coppia ha sempre mantenuto massimo riserbo sulla vita amorosa ed è comprensibile che, in particolar modo in questo momento, non abbia intenzione di intervenire e commentare l’ennesimo rumor dal mondo del gossip.

