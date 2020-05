Gaia Gozzi e Irama stanno insieme?/ Amici Speciali scatena il gossip: i fan sognano

Pubblicità

Gaia Gozzi e Irama stanno insieme? E’ questa la domanda più gettonata sul web dopo la decisione del cantante di cominciare a seguire la vincitrice di Amici 2020 su Instagram. Un semplice like quello di Irama che ha letteralmente scatenato i fans che, in vista di Amici Speciali che li vedrà entrambi protagonisti, sognano di vederli insieme. Oltre a chi sogna di vedere Gaia Gozzi e Irama insieme come coppia, c’è chi spera di una futura collaborazione dei due artisti. “Filippo Maria Fanti che inizia a seguire Gaia Gozzi!”; “Sto urlando come una pazza! Irama ha cominciato a seguire Gaia. Ripeto: Irama segue Gaia!”; “Irama che inizia a seguire Gaia. Ora pretendo una sola cosa: duetto!”; “Sento aria di feat. Per me si completano bene”, scrivono i fans convinti che il like di Irama a Gaia nasconda un duetto futuro. Tuttavia, c’è anche chi sogna un flirt tra i due.

GAIA GOZZI E IRAMA: SCOPPIA IL GOSSIP, MA LUI E’ FIDANZATO

Nonostante ci siano fans che sognano un futuro flirt tra Gaia Gozzi e Irama, il cantante, secondo le ultime notizie, sarebbe ancora fidanzato con modella parigina Victoria Stella Doritou che sarebbe entrata nella vita di Irama dopo la fine della storia di quest’ultimo con Giulia De Lellis. Secondo le ultime notizie, Irama e Victoria Stella Doritou sarebbero ancora fidanzati. I rumors, dunque, su un presunto flirt tra i due, dunque, non troverebbero conferma. I due artisti, entrambi vincitori di Amici, tuttavia, potrebbero dare vita ad un interessante duetto musicale. Durante Amici Speciali, Gaia e Irama troveranno il tempo per discutere di un’eventuale collaborazione? I fans lo sperano e, nel frattempo, continuano a monitorare i movimenti di entrambi.



