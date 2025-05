Gaia Gozzi sarà una delle protagoniste del Concerto del 1 Maggio a Roma, consueto appuntamento che ormai si tiene costantemente nella Capitale. La nota artista è sempre più sulla scena musicale e c’è curiosità sia sulla sua carriera che riguardo la sua vita privata: andiamo a vedere se Gaia è fidanzata.

Nel corso della sua vita Gaia ha avuto una lunga storia con Daniele Dezi, un produttore discografico molto conosciuto nell’ambiente che ha collaborato con diversi artisti famosi. Gaia per anni è apparsa molto legata all’uomo, ma nell’estate del 2024 – proprio in occasione del brano Sesso e Samba e di un’intervista a riguardo – ha rivelato di esser tornata single.

Mattia Fumagalli senza freni dopo il GF: "Lorenzo il più falso, Shaila ipocrita"/ "Zeudi? Minacciato dai fan"

Inizialmente si diceva che era una mossa di marketing ma dopo Gaia Gozzi ha confermato il rumors ed ha rilanciato di esser rimasta casta per 7 mesi, nella maggior parte del tempo per scelta. Tra le altre cose Gaia ha rivelato di aver vissuto storie particolari definite ‘scopamicizie’ anche con persone del suo stesso sesso.

Gianni Morandi, incontro ‘speciale’ nel giardino di casa: “Un ospite inaspettato”/ Il video virale sui social

Gaia Gozzi ha un fidanzato? Quei rumors smentiti con chiarezza

In una recentissima intervista a Vanity Fair Gaia ha chiarito di essere single in questo momento. Tra le altre cose proprio durante il Festival di Sanremo si è parlato di una presunta liaison con Olly, poi vincitore dell’edizione del Festival e l’artista ci ha scherzato su facendo comunque chiarezza:

“I rumors con Olly? Si, ne ho sentito parlare e gli ho scritto, gli ho detto di smentire, lui è un mio amico. A Sanremo non c’è tempo per dormire figuriamoci per innamorarsi o anche solo per fare sesso”, ha scherzato l’artista che non ha escluso poi una collaborazione musicale con il cantante ligure, nonostante gli stili diversi.

Stefano De Martino, clamorosa reazione dopo la lite tra Belen e Cecilia Rodriguez / "Ha deciso di fare così"

Gaia Gozzi ha poi parlato riguardo al futuro svelando che è ancora indecisa se sposarsi o meno in futuro ma ha le idee chiare invece sulla possibilità di fare o meno dei figli e ha raccontato: “Non mi sono riuscita ad immaginarmi mamma per anni ma ora ho cambiato idea e sicuramente più avanti mi piacerebbe mettere al mondo dei bambini”.