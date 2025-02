Gaia Gozzi è single e svela: “In passato ho avuto una relazione con un collega cantante”

È tutto pronto per la finalissima di Sanremo 2025 che andrà in onda questa sera, sabato 15 febbraio 2025 a partire dalle 20.35 circa su Rai1. Al timone della kermesse ci sarà Carlo Conti mentre tra i 29 cantanti in gara c’è anche Gaia Gozzi: è fidanzata? Sulla vita privata della cantante in gara con Chiamo io Chiami tu vige il massimo riserbo da sempre ma di recente intervistata del tiktoker Giovanni Brugnoli si è lasciata andare alle confidenze rivelando di essere single di essere in cerca di un fidanzato o una fidanzata e soprattutto di avere avuto una relazione ‘segreta’ con un cantante suo collega.

A tal proposito, infatti, nel dettaglio la cantante di Sanremo 2025 Gaia nell’intervista ha rivelato: “Se ho mai avuto una relazione segreta con un mio collega e nessuno l’ha scoperto? Sì è successo, sì. Chi? Non lo dirò mai!” A questo punto Brugnoli ha cercato di carpire qualche informazione più e magari scoprire chi è il cantante che è stato fidanzato di Gaia Gozzi ma la giovane artista non si è sbilanciata oltre cambiando argomento e parlando della sua canzone in gara Chiamo io chiami tu e rivelando chi è l’artista che più ammira tra quelli in gara: Giorgia, super favorita con la sua La cura per me.

Sanremo 2025, Gaia è fidanzata? “Cerco un fidanzato o una fidanzata, la situazione è seria”

Dopo aver rivelato di aver avuto una relazione con un collega cantante, Gaia Gozzi ha confessato di essere single e di non aver nessun partner al suo fianco in questo momento. In maniera molto schietta, ironica e sincera, infatti, la cantante del Festival di Sanremo 2025 raggiunta dall’inviata de La vita in diretta ha confessato: “Mi auguro che ci sia qualcuno di serio e interessante dall’altra parte. Anche perché altrimenti mi faccio creare una fidanzata o un fidanzato dall’intelligenza artificiale. Sì, perché qui la situazione è seria.” Già in passato Gaia aveva rivelato di essere bisessuale. E chissà che magari il palco dell’Ariston non sia di buon auspicio per incontrare qualcuno.