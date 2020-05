Gaia Gozzi/ Finalista? La sfortuna la perseguita: Amazon e i cd in ritardo… (Amici Speciali)

Pubblicità

GAIA GOZZI FINALISTA DI AMICI SPECIALI?

Gaia Gozzi avrà un posto nella finalissima di Amici Speciali della prossima settimana? Lo scopriremo solo questa sera, alla fine di questa lunga puntata in cui gli eliminati saranno ben otto e solo quattro concorrenti approderanno all’ultima puntata, che sia davvero la vincitrice di Amici 19 una delle prescelte? Le vendite dicono di sì, le classifiche anche ma la sfida della semifinale sarà dura anche per lei che dovrà scontrarsi con Michele Bravi ma anche i favoriti Irama e Giordana Angi per non parlare dei ballerini un vero fiore all’occhiello di questo speciale Amici, e allora cosa dovranno aspettarsi i fan? Sicuramente altre lacrime perché, per un motivo o per l’altro, Gaia Gozzi tornerà a piangere proprio come ha fatto venerdì scorso quando è stata tirata in ballo dalla produzione per uno scherzo sul presunto plagio della sua Chega. Cosa riuscirà a fare questa sera sul palco di Amici Speciali per la gioia dei suoi fan? Per via dell’assenza del quotidiano non sappiamo molto di quello che succederà in puntata ma l’unica cosa certa è che per Gaia Gozzi non è stata una settimana facile e non certo per l’accusa, poi rivelatasi finta, di plagio.

Pubblicità

DALL’ACCUSA DI PLAGIO AL RITARDO NELL’ARRIVO DEI CD DA AMAZON

Nei giorni scorsi, è venuto a galla un ritardo Amazon per l’album di Gaia Gozzi, Genesi, che potrebbe non essere subito disponibile. Dopo il rilascio della versione digitale in piena pandemia, Gaia Gozzi ha finalmente rilasciato il CD fisino con l’aggiunta di tre brani rispetto alla prima versione ma qualcosa è andato storto perché la versione con leaflet autografato annunciata da Amazon non verrà consegnato molto presto, anzi. Secondo le ultime news sembra che gli acquirenti abbiano ricevuto delle email in cui si annunciano ritardi nella spedizione del CD facendo slittare la consegna al 24 giugno prossimo. Secondo alcune risposte ottenute direttamente da Amazon Italia sembra che il CD non sia ancora stato consegnato dal fornitore, è tutta colpa della pandemia e dei ritardi generalizzati in tutti i settori, oppure c’è la speranza di rimandare il tutto a quando si sarà più liberi di incontrare la nuova stella lanciata da Amici?



© RIPRODUZIONE RISERVATA