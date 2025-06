Gaia Gozzi ha un nuovo fidanzato? La 27enne cantante sembra essere ancora single dopo l'addio a Daniele Dezi: "Sono casta da mesi e per me è difficile.."

GAIA GOZZI HA UN NUOVO FIDANZATO? “DIFFICILE MANTENERE L’AMICIZIA DOPO…”

Gaia Gozzi ha un nuovo fidanzato e quale fondamento hanno i rumors sulla sua vita sentimentale che circolano oramai da alcuni mesi, specialmente dopo la sua partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo? Nuovo appuntamento con il “Tim Summer Hits” versione 2025, una delle kermesse diventate oramai un punto di riferimento imprescindibile per la musica dal vivo con l’arrivo dell’estate e la tracklist dei brani che verranno suonati stasera sul palco capitolino di Piazza del Popolo ci dice che sarà nuovamente protagonista la 27enne artista di Guastalla.

E, in attesa di assistere alla sua esibizione, possiamo qui concentrarci su un argomento molto dibattuto sulle frequenze di Radio Gossip, ovvero la vita sentimentale della diretta interessata: scopriamo quindi se Gaia Gozzi ha un nuovo fidanzato e, nel caso, chi è.

Se in un altro articolo pubblicato quest’oggi abbiamo parlato della vita e la carriera della cantante di origini italo-brasiliane e in passato vincitrice di “Amici”, qui invece accendiamo i riflettori più sul suo privato e sulle sue relazioni, passate e presenti: tuttavia, per scoprire se Gaia Gozzi ha un nuovo fidanzato dopo la fine della chiacchierata liaison con Daniele Dezi, dobbiamo fare un piccolo passo indietro, e riprendere anche alcune delle dichiarazioni concesse negli ultimi tempi dalla diretta interessata.

Come sappiamo, se prima del 2021 non avevamo notizie certe sui suoi amori e le storie oramai archiviate, per tre anni (ovvero fino al 2024), Gaia era stata legata sentimentalmente a Dezi, noto produttore musicale nonché musicista. La loro storia è terminata oramai da più di un anno e una intervista della stessa Gozi aveva contribuito a riaccendere l’interesse su di lei…

GAIA, TRA CASTITA’ E IL GOSSIP A SANREMO: “NIENTE STORIE D’AMORE PERCHE’…”

“Sono oramai sette mesi di castità e non mi era mai capitato…”: così l’artista in una intervista concessa a ‘My Secret Case’ in cui si apriva sulle proprie relazioni di coppia e anche sulla sfera sessuale: al momento, tuttavia, non abbiamo la certezza assoluta ma pare quindi che alla domanda se Gaia Gozzi ha un nuovo fidanzato si possa rispondere negativamente dato che è stata la stessa 27enne a sottolineare indirettamente che tra lei e Dezi sia oramai finita.

Sempre nel corso di quella chiacchierata, la cantautrice aveva pure aggiunto che per lei è molto più difficile mantenere un’amicizia con una donna anziché con un uomo, al termine di una relazione, lasciando dunque intendere di essere stata legata in passato a delle ragazze.

L’artista di “Chega” e “Sesso e samba” è dunque single? A quanto pare sì ma, scoprendo se Gaia Gozzi ha un nuovo fidanzato, dobbiamo aggiungere pure la sua puntualizzazione in merito ai rumors su un presunto flirt con Olly, anche lui protagonista sul palcoscenico del Teatro Ariston quest’anno. “Per il web frequento Olly? Lo so…” aveva raccontato Gaia in una bella intervista a ‘Vanity Fair’ di qualche tempo fa e in cui ribadiva che il 24enne cantautore e rapper genovese per lei è solamente un amico.

“Gli avevo mandato quello che scrivono di noi e gli ho detto: ‘Smentiamo’…” aveva aggiunto Gaia, scherzando sul fatto che al Festival non c’è il tempo di dormire, figurarsi quello di intrecciare delle storie d’amore o fare sesso, e sottolineando ancora una volta come, almeno davanti ai riflettori, lei non ha una dolce metà in questo momento.