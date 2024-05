Gaia Gozzi/ Il featuring con Tony Effe ipnotizza i fan e il video di Ses*o e Samba spopola sul web

Dopo averla vista all’opera nel featuring con Tony Effe nel video della canzone Ses*o e Samba la domanda sorge spontanea: Gaia riuscirà a riprendersi l’attenzione che merita? Sono molti a domandarselo, considerando che dopo il grande successo ottenuto ad Amici, Gaia ha leggermente rallentato il passo. Almeno questa è stata per un po’ di tempo la sensazione per la cantante di Chega, che sembrava destinata a decollare tra i grandi della musica nostrana. D’altra parte, considerando la qualità generale dei cantanti attuali, Gaia farebbe il suo figurone nel” mucchio” e allora chissà se l’ex concorrente di Amici non si stia preparando davvero per il grande salto e invertire la tendenza.

Intanto questa sera, venerdì 31 maggio, la vedremo all’opera in Radio Zeta Future Hits Live, dove il pubblico romano la attende per un bagno di folla. Entusiasmo alto anche sul web, dove dopo l’ultimo featuring con Tony Effe, Gaia ha ricevuto commenti più che lusinghieri.

Gaia Gozzi, per i fan è troppo sottovalutata e non hanno tutti i torti

Come anticipavamo la canzone Ses*o e Samba spopola in rete e pare avere tutte le caratteristiche per essere una nuova hit estiva. Curiosi i tanti commenti a favore di Gaia, che si ritrova letteralmente sommersa di amore e complimenti affettuosi. “Ero qui per Tony effe e mi ritrovo ipnotizzato per Gaia”, scrive un utente. “Quando sei apparsa tu non ho capito più niente”, le parole di un altro fan.

“Gaia è troppo sottovalutata, spero si prenda quel che merita”, auspica un altro internauta evidentemente incantato dal video con Tony Effe. Effettivamente Gaia si conferma un prospetto interessante e con ampi margini di crescita. L’ex concorrente di Amici ha tutte le carte in regola per ritagliarsi uno spazio di maggior prestigio. Intanto nella canzone con Tony Effe ci ha messo davvero del suo, con lo stile che le appartiene.











